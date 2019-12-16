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توقيع عقد إدارة وتشغيل منفذ البيع التابع لجناح السلطنة في "إكسبو 2020" بدبي

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:13 ص بتوقيت مسقط

توقيع عقد إدارة وتشغيل منفذ البيع التابع لجناح السلطنة في "إكسبو 2020" بدبي


مسقط – الرؤية
وقع سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة والمفوض العام لجناح سلطنة عمان في إكسبو 2020 دبي وراشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بغرفة تجارة وصناعة عمان عقد إدارة وتشغيل منفذ البيع (المتجر) التابع لجناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي مع عبدالحكيم بن عامر المصلحي رئيس مجلس إدارة مركز تيسير الخدمات والمعاملات، وذلك في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة  حسن بن محمد اللواتي، مستشار وزير التراث والثقافة لشؤون التراث ونائب مفوض عام جناح السلطنة، وندى البسام المديرة العامة لمركز تيسير الخدمات والمعاملات.
وانطلاقا من أهداف وعنوان إكسبو 2020 دبي بعنوان (تواصل العقول وخلق المستقبل) وعناوينه الفرعية (التنقل – الفرص – الاستدامة) والذي سيقام في مدينة دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021، وتشارك فيه السلطنة بجناح وطني، يأتي توقيع العقد لإعطاء الرواد من الشباب وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص للمشاركة في المعرض بجميع مراحل الإعداد والتحضير ليكونوا طرفا في الحدث العالمي بهدف اكتساب المهارات والمعارف والخبرات في أعمال وخدمات نوعية وخاصة لتكون لهم القدرة على الدخول في منافسة شركات اقليمية ودولية لتقديم الخدمات وإتاحة الفرصة للشركات العمانية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين للاستفادة من فرص الأعمال المباشرة وغير المباشرة والتي ستكون متاحة من خلال مشاركة السلطنة في المعرض.
وبموجب العقد سيدير مركز تيسير للخدمات والمعاملات منفذ البيع في جناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي، ويعد المركز من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وسيتولى مهمة عرض وبيع المنتجات والسلع والصناعات الحرفية العمانية التي سيجري اختيارها وفقا لأسس ومعايير وضوابط محددة وفقا لمتطلبات وقوانين وإجراءات وضوابط اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 دبي وسيخصص الجناح العماني جزءا من مساحة الجناح لإقامة (متجر) لعرض وبيع منتجات وسلع خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين والمسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) أو صندوق رفد، فضلاً عن المنتجات والصناعات الحرفية العمانية الخاصة بالحرفيين العمانيين المسجلين لدى الهيئة العامة للصناعات الحرفية ومنتجات الأسر المنتجة والمرأة الريفية والتي سيجري اختيارها وفقا لأسس ومعايير وضوابط محددة يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للصناعات الحرفية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وصندوق رفد وغرفة تجارة وصناعة عمان ومركز تيسير للخدمات والمعاملات.
ويستهدف منفذ البيع شرائح الزوار من عموم الجمهور من زوار الجناح العماني وزوار الإكسبو من المواطنين المحليين والمقيمين والزوار الخليجيين والعرب والأجانب وكذلك مندوبي الشركات المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية التي تبحث عن منتجات وسلع جديدة وصناعات حرفية تقليدية فريدة بهدف إيجاد فرص ومجالات التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين  ومن ثم شرائها وإستيرادها إلى أسواقها أو أسواق أخرى.

 

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