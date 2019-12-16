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إجمالي الإيرادات يرتفع 32% وإجمالي الإنفاق العام يسجل زيادة بـ 4.3%

59% انخفاضا في العجز المسجل بالموازنة العامة للسلطنة في الربع الأول

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:09 ص بتوقيت مسقط

59% انخفاضا في العجز المسجل بالموازنة العامة للسلطنة في الربع الأول

مسقط - الرؤية
انخفضت قيمة العجز المسجل في الموازنة العامة للسلطنة بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 59% مسجلة نحو 309 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 750.7 مليون ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيانات تحليل الوضع الاقتصادي الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإنّ إجمالي الإيرادات ارتفع بـ 32% مسجلا نحو 2.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2019م مقارنة بنحو 2.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام السابق، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 4.3% مسجلا 2.6 مليار ريال عماني.
وأشارت البيانات إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بحوالي 1.6% حيث انخفض من 7.2 مليار ريال عماني في الربع الأول من 2018م إلى 7.1 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام الجاري ويعزى ذلك الانخفاض إلى انخفاض متوسط سعر النفط من 62.9 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2018م إلى 61 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2019م.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 2.41 مليار ريال عماني في الربع الأول مقارنة بنحو 2.43 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، حيث أدّى الانخفاض في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 2.5% إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية حيث بلغت نحو 2.02 مليار ريال عماني بينما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 10.8% لتبلغ 394.7 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 356.4 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام السابق.
وانخفض إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 0.5% مسجلة 5 مليار ريال عماني. ويعزى ذلك الانخفاض إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 4.8% في حين ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والأسماك بـ 18.6% كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 0.4%.
وارتفع الفائض في الميزان التجاري في الربع الأول من العام الجاري بـ 259 مليون ريال عماني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليبلغ نحو 1.5 مليار ريال عماني حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي 1.4% لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال عماني. وانخفضت قيمة الواردات السلعية بنحو 8.5% لتسجل نحو 2.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 2.5 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام السابق.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع اجمالي السيولة المحلية (م2) في الربع الأول من عام 2019م بنسبة 4% مسجلا نحو 17.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.4 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، بينما انخفض عرض النقد (م1) بـ 3.3% مسجلا نحو 5.1 مليار ريال عماني.
وارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.9% في الربع الأول من عام 2019م مسجلا نحو 14.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14.2 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.
وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 5.7% في الربع الأول من عام 2019م ليبلغ نحو 25.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 24.1 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.4% ليسجل 8.4 مليار ريال عماني في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.3% في الربع الأول من عام 2019م مقارنة بنحو 5% بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.7% مسجلا نحو 6.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2019م، مقارنة بنحو 7 مليار ريال عماني في الربع الأول من عام 2018م. وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الأول من عام 2019م بنسبة 4.3% حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.9 نقطة مقارنة بنحو 100.6 نقطة في الربع المماثل من العام السابق.

 

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