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471.2 مليون ريال تداول عقاري خلال نوفمبر

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:07 ص بتوقيت مسقط

471.2 مليون ريال تداول عقاري خلال نوفمبر

 


مسقط - الرؤية

بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة خلال نوفمبر الماضي أكثر من 471 مليون و226 ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 5 ملايين و823 ألف ريال عماني، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري 26546 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.
وكشف تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان أن محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث والتأشيرات والقسمة وعدد الملكيات الصادرة فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن وفك الرهن والانتفاع.
وقال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة إنّ إجمالي قيمة عقود البيع خلال نفس الفترة بلغت أكثر من 59 مليون و700 ألف ريال عماني من خلال 3716 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 2 مليون و475 ألف ريال عماني.
وقال سعادته إنّ نوفمبر شهد إصدار 18317 سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها 3800 سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة. وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن خلال نوفمبر أكثر من 410 ملايين و379 ألف ريال عماني من خلال 1118 تصرفاً للرهن على مستوى محافظات السلطنة.
وأشار المخيني إلى أنّ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال نوفمبر وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 58 سند ملكية، وجاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين؛ وأخيرًا مواطنو المملكة العربية السعودية.

 

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