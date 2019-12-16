اتفاقية لإنشاء 5 أسواق سمكية وتطوير مرسى الصيادين في دارسيت وعينت

مسقط – العمانية

وقّعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مع شركة تنمية نفط عمان PDO أمس اتفاقية إنشاء أسواق سمكية ومشروع تطوير مرسى الصيادين بقرية دارسيت وعينت بولاية مطرح.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية ومن شركة تنمية نفط عمان PDO المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة.

وتشمل الاتفاقية إنشاء 5 أسواق سمكية في ولايات هيما وشليم وجزر الحلانيات والرستاق والحمراء والمضيبي. وستسهم هذه الأسواق في توفير بيئة صحية ومريحة للباعة والمستهلكين ورفع جودة المنتجات المعروضة وزيادة رضا المستهلكين وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين بالولايات المستهدفة.

وتدعم شركة تنمية نفط عمان إنشاء هذه الأسواق إيمانا منها بضرورة المشاركة المجتمعية في تطوير البنى الأساسية لخدمة هذا الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

ويأتي إنشاء هذه الأسواق ضمن استراتيجية الوزارة في تأهيل وتطوير الأسواق السمكية بالسلطنة وبناء أسواق سمكية جديدة بمواصفات حديثة تلبي الاشتراطات الصحية ومعايير ضبط الجودة للمنتجات السمكية. ويهدف مشروع تطوير منطقة الإنزال السمكي في قريتي عينت ودارسيت بولاية مطرح لتطوير مرسى الصيادين، وتسهيلات الإنزال، وإنشاء كواسر الأمواج والمراسي العائمة، وإقامة حمايات خرسانية ومخازن ومظلات للصيادين.