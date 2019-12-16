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يستهدف من هم في عمر 18 سنة فأكثر

استطلاع ثقة المستهلك لقياس التأثيرات الاقتصادية على الحالة المادية للأسر

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط


مسقط - الرؤية
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أمس الأحد، استطلاع ثقة المستهلك الذي يستمر حتى 19 ديسمبر، ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر، حيث يعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات الهامة لأداء النشاط الاقتصادي.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام الماضي والحالي وكذلك العوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني، والتعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات، إضافة على مدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1500 مواطن عماني من المقيمين بالسلطنة وموزعين على محافظات السلطنة وتم مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف.
ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة حيث يتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك.
وينفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشكل ربع سنوي الاستطلاع، وبدأت الدورة الأولى عام 2014، وترجع أهمية مؤشر ثقة المستهلك إلى دور سلوك المستهلك – المبني على توقعاته – من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها.
وبداية من الربع الأول من عام 2015، يتم حساب مؤشر ثقة المستهلك (وكذلك المؤشرات الفرعية) كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من 2014. فكلما زادت قيمة المؤشر عن 100 نقطة دل ذلك على تحسن قيم المؤشر نسبياً عن الفترة المرجعية وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية، ويحدث العكس عند انخفاض المؤشر عن 100، بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 يعني الحياد، أو عدم حدوث تغيير عن الفترة المرجعية. وقد تم اختيار الربع الأخير من عام 2014 ليكون فترة الأساس بسبب اتجاه المؤشرات إلى الاستقرار النسبي فيه مقارنة بالفترات السابقة من العام، وأيضاً لتلافي أثر توحيد رواتب موظفي القطاع المدني (الذي بدأ العمل به منذ أول يناير 2014) على قيم المؤشرات.
 
 
 

 

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