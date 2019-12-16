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وزارة الزراعة توزع 10 آلاف شتلة موز على المزارعين لزيادة المحصول

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

وزارة الزراعة توزع 10 آلاف شتلة موز على المزارعين لزيادة المحصول


 

مسقط - الرؤية
أنتجت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال العام الجاري أكثر من 4000 شتلة موز تم توزيع 3000 منها على المزارعين بمحافظة ظفار، وخاصة المتضررة مزارعهم بفعل الأنواء المناخية.
ووزعت الوزارة أكثر من 4000 شتلة على مزارعي محافظتي شمال وجنوب الباطنة، إلى جانب بيع ما يقارب 6 آلاف شتلة على المزارعين حسب القرار الوزاري 95/2010 بتحديد أثمان بيع الشتلات التي تنتج بالمحطات البحثية بالوزارة.
وتشجع الوزارة على الاهتمام بزراعة هذا المحصول فأدخلت بعض الأصناف الجديدة للسلطنة للاختبار والتقييم والتي يتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على تطوير الإنتاج وتوسيع قاعدة المصادر الوراثية للموز مما يتيح فرصاً أكبر في انتخاب أصناف ذات مواصفات جيدة وملائمة للظروف البيئية في السلطنة.
وتساهم الوزارة مُمثلة في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية (مركز بحوث الزراعة النسيجية بجماح، ووحدة بحوث الزراعة النسيجية بالرميس) في رفد المزارعين بأصناف مختلفة من الموز، مثل: كافندش العملاق والفرض وبومبي جرين وويليامز.
وأوضحت الدراسات البحثية للأصناف المزروعة بالسلطنة بأنه يوجد 5 أصناف رئيسية وهي الفرض والماليندي والصومالي والنغال والويليمز، وتنتمي أصناف الويليمز والماليندي والصومالي إلى مجموعة الكافيندش بينما ينتمي صنف الفرض إلى مجموعة المايسور أما صنف النغال فينتمي إلى مجموعة الموز الأخضر.
ويشير التقرير لاتجاهات الأسعار المتداولة في السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح بمحافظة مسقط إلى أنَّ أسعار الموز المحلي في عام 2018 كانت مستقرة خلال العام مع بعض التقلبات خلال شهور مايو إلى أكتوبر وبشكل عام فإنَّ سعر الموز المحلي تراوح بين (174 بيسة/كجم كحد أدنى وذلك في شهر يوليو، ونحو 272 بيسة/كجم كحد أعلى وذلك في شهر سبتمبر.

 

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