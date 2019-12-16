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المركز التجاري العماني الأمريكي ينتخب أعضاء مجلس إدارة جدد

الإثنين 16 ديسمبر 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

المركز التجاري العماني الأمريكي ينتخب أعضاء مجلس إدارة جدد

مسقط - الرؤية

نظم المركز التجاري العماني الأمريكي، الجمعية العمومية التي تعقد كل سنتين، لاستعراض النتائج التي تحققت على مدار العامين الماضيين، وتوفير منصة تواصل للحضور، وحضر الاجتماع أعضاء المركز التجاري العماني الأمريكي وكبار الشخصيات من مجتمع الأعمال العماني وممثلين من السفارة الأمريكية.
واختتم الاجتماع بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمركز، وشهدت الانتخابات عودة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد، الذين يمثلون بعضًا من أكثر المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال نجاحًا في السلطنة.
واختير سبعة أعضاء من المركز ليكونوا ضمن أعضاء مجلس الإدارة، ويحتفظ أربعة أعضاء بمقاعد دائمة بحكم مناصبهم وهم، «علي داوود، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك للمركز التجاري العماني الأمريكي وإيمي هاون، المؤسس الشريك للمركز التجاري العماني الأمريكي وفؤاد عيد، نائب رئيس المركز التجاري العماني الأمريكي، وأندرو بارويج، الملحق التجاري في السفارة الأمريكية بمسقط».
وجاءت أسماء الأعضاء السبعة المنتخبين كالتالي، «بيل كرو المؤسس والرئيس التنفيذي للحلول الملهمة، وجيريش تشاولا الرئيس التنفيذي للطاؤوس للطاقة والاتصالات، ومارلا فالديز مدير مكتب وشريك في كلايد آند كو بعمان، تعمل بالتعاون مع مكتب فاطمة المعمري للمحاماة والاستشارات القانونية، وبول مورفي المدير العام لفندق جراند حياة مسقط، وشايان سومر المؤسس المشارك ومدير التسويق في شركة القمة عبر الخليج للتصنيع، وطلال الصبحي المدير التنفيذي لشركة روهن الدولية للمنتجات، وفيرالي ميهتا الرئيس التنفيذي للعمليات في صيدلية مسقط».
من جانبة قال علي داوود، أحد أعضاء المجلس الذين احتفظوا بعضويتهم :«منذ آخر جمعية عمومية، أصبح المركز التجاري العماني الأمريكي ممثلاً رسميًا لغرفة التجارة الأمريكية في عمان وقام ببناء شبكة علاقاته الإقليمية مع الممثلين والشركاء الآخرين».

وأضاف داوود: «تشير البيانات التي نشرتها وزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الصادرات الأمريكية إلى السوق العماني بلغت حوالي 2.415 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ1.984 مليار دولار في عام 2017. وفي المقابل ارتفعت الصادرات العمانية إلى 1.275 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 1.066 مليار دولار في عام 2017. وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، كان المركز بمثابة المنصة التي توفر المعلومات والفرص لبناء وتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال من كلا الطرفين الذين ساهمنا معًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، تحقيقًا لدورنا كوننا بوابة تقدم فهمًا وفرصًا وشراكات أفضل».

 

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