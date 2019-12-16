التعريف بمنهجيات التفكير الإبداعي في ملتقى "رواد شراكة"

مسقط – الرؤية

نظمت "شراكة" ملتقى "رواد" بعنوان "العصف الذهني الإبداعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، في فندق سندس روتانا؛ بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد بن سالم الساحب، وبحضور عدد كبير من رواد ورائدات الأعمال، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية بالقطاع.

ويشكل ملتقى "رواد شراكة" منصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من شراكة أو غيرها لتبادل المعارف والخبرات. ورحب سعيد الساحب نائب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وأشاد بالإنجازات التي حققتها شراكة خلال السنوات الماضية. وأضاف أنّ ملتقى رواد شراكة مبادرة قيمة لجميع رواد الأعمال والمهتمين بالمجال.

وقدّم الورشة المدربان في مجال تطوير وتنمية المهارات أسامة الفارسي ومازن الخروصي من مؤسسة YouThinkers. وقدّم المتحدثان جلسة تفاعلية بدأت بشرح بعض المفاهيم المتعلقة بطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وركزت الجلسة على أسس ومنهجيات التفكير وعصف الذهن الإبداعي للمؤسسات والتي تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

وقالت نبيهة المنظرية أخصائية تسويق في شراكة: نوجه جزيل الشكر إلى مؤسسة YouThinkers لمساهمتها في إنجاح ملتقى رواد شراكة بنسخته الخامسة. ونؤمن في "شراكة" بأهميّة التعارف بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولين من الجهات الداعمة والجهات المرتبطة بالقطاع، حيث يتيح هذا النوع من المبادرات الفرصة لرواد الأعمال لتبادل المعرفة والخبرات.