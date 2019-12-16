مذكرة تفاهم بين بنك العز الإسلامي و"إنجاز عمان" لنشر ثقافة ريادة الأعمال



مسقط - الرؤية

وقّع بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات ونشر التوعية بين الشباب العماني عن الثقافة المالية وريادة الأعمال. ووقع الاتفاقية نيابة عن بنك العز الإسلامي عائشة بنت عبدالله الخروصية مساعدة المدير العام، رئيسة قسم التخطيط الإستراتيجي والمسؤولية الاجتماعية، ووقعها من جانب إنجاز عمان خولة الحارثية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز عمان.

وقالت خولة الحارثية: سعداء بتوقيع الاتفاقية مع بنك العز الإسلامي لتثقيف أكثر من 600 طالب وطالبة في مختلف محافظات السلطنة خاصة في الجوانب التي تتعلق بالثقافة المالية والجاهزية لدخول سوق العمل وريادة الأعمال. ويركّز البرنامج على المرحلة الابتدائية والحديث عن الفرق بين الرغبات والاحتياجات وتعريف الأطفال بدورهم كأفراد فاعلين في المجتمع.

ومن جانبها قالت عائشة بنت عبدالله الخروصية: في بنك العز نلتزم بالمسؤولية الاجتماعية بما يتفق مع رسالة البنك المتمثلة في تحقيق القيمة المضافة للمجتمع من خلال دعم مثل هذه البرامج التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد حجر الزاوية في مسرة التنمية.

ويشار إلى أنّ إنجاز عمان مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2006 وتتبع المنظمة العالمية جونير اتشيفمنت ورلد وايد في أمريكا وللمكتب الاقليمي إنجاز العرب في المملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف إلى تطوير مهارات الشباب العماني وتمكينهم من العمل بنجاح لتنمية الاقتصاد. ومن خلال شراكتها مع القطاعين العام والخاص تسهم برامج إنجاز عمان في توفير التعليم العملي الذي يقدمه المتطوعون من قطاع الشركات في مجال المال وإدارة الأعمال للأعمار من 6 سنوات إلى 25 سنة .

ويعدّ بنك العزّ أحد أوائل البنوك الإسلامية الرائدة على مستوى السلطنة، ويهدف إلى تقديم تجربة خالصة وثرية للعملاء تتلاءم مع معطيات ومتغيّرات العالم المعاصر. وقد خصّص البنك مبلغا مقدرا من استثماراته لتطوير وتنمية الكوادر البشرية، واستقطاب أحدث التقنيّات التي تضمن توفير خدمة عملاء استثنائية وسريعة. ويعمل البنك وفقا لإجراءات تتسّم بالشفافية تكفل تقديم منتجات وحلول شاملة ومبتكرة مستوحاة من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة لتلبي بذلك مختلف احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات التجارية.