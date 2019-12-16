مدرب الهلال: حققنا فوزا مستحقا على الترجي.. ومواجهة فلاميغنو صعبة

الدوحة – وكالات

أكد رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، أن فريقه استحق الفوز عن جدارة بعدما تغلب على الترجي التونسي 1- صفر، في المباراة التي أقيمت على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2019 في قطر.

وسجل المهاجم البديل بافيتمبي غوميز هدف الفوز الثمين لصالح نادي الهلال في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، قبل أن يكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط محمد كانو في الدقيقة 85 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وتأهل الهلال ليتقابل في الدور قبل النهائي مع فلامينغو البرازيلي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على إستاد خليفة الدولي.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "النتيجة كانت مستحقة، نحن كنا الفريق الذي سيطر أكثر على الكرة، وصنعنا عدد كبير من الفرص، وقد نجحنا في استغلال المساحات لنسجل هدف الفوز المستحق بالنسبة لنا".

وأضاف المدير الفني للهلال:"شعورنا رائع لكوننا أصبحنا ضمن أفضل أربعة أندية في العالم، ونحن نشعر بالفخر لذلك".

وبخصوص تأثير عدم مشاركة المهاجم بافيتمبي غوميز من البداية وغياب لاعب الوسط سيباستيان جيوفينكو قال لوتشيسكو: "رغم غياب غوميز وجيوفينكو إلا أننا نجحنا في فرض الأسلوب لعبنا على المباراة، وتعاملنا مع المجريات كما كنا نريد، وحتى قبل مشاركة غوميز سنحت لنا فرص للتسجيل وحسم النتيجة".

أما بخصوص مباراة الدور قبل النهائي فقد قال مدرب الهلال: "المباراة أمام فلاميغنو ستكون صعبة للغاية، ولكن كل المباريات في هذه البطولة صعبة لأننا نلعب في مواجهة أبطال القارات.. فلامينغو بالتأكيد قوي، ولكن نحن أيضاً لدينا قدراتنا ومزايانا الفنية".

في الجهة المقابلة قال معين شعباني مدرب الترجي التونسي: "قدم فريقنا مباراة جيدة بشكل عام، كنا نعرف أن الهلال يمتلك فريقا ممتازا، وقادرا على صنع الخطورة في في الأمتار الأخيرة من الملعب، وقد حاولنا إيقافهم.. سنحت لنا فرص للتسجيل، وكان يجب أن نستغل هذه الفرص، لكننا لم ننجح في التعديل".