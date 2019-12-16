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"شبكة الكهرباء الصينية" شريك استراتيجي بـ 49%

"نماء القابضة" توقع عقد التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

الإثنين 16 ديسمبر 2019 12:59 ص بتوقيت مسقط

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◄ البلوشي: البرنامج يعزز دور القطاع الخاص ويوسع قاعدة الملكية ويحسن الكفاءة التشغيلية

◄ الشكيلي: الطرح العام أحد بدائل التخصيص في باقي الشركات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

جرت أمس مراسم توقيع اتفاقية التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، من خلال بيع حصة من نصيب مجموعة نماء القابضة للشركة الصينية (SGID) التابعة لشركة  (SGCC)  الحكومية، والتي تعد ضمن أكبر 5 شركات عالمية في مجال الكهرباء ولديها أعمال في أكثر من 10 دول. وبموجب الاتفاق؛ تستثمر الشركة فيما نسبته 49% من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء، لتظل شركة نماء القابضة محتفظة بحصة الأغلبية للشركة.

وجرى توقيع الاتفاقية تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية؛ ووقعها من جانب مجموعة نماء سعادة حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة فيما وقعها من جانب شركة ستيت جريد الصينية يوهاي هويو رئيس الشركة، ومن المتوقع انتهاء إجراءات التخصيص مطلع 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة تنظيم الكهرباء.

وأكد معالي درويش البلوشي أن الحكومة تسير في خططها لتنفيذ البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات. وأشار معاليه إلى وجود شركات حكومية أخرى في برنامج التخصيص وأن الدراسات تتواصل لبحث أفضل طرق تخصيصها وانتهى بعضها ومازال البعض الآخر في طور الاكتمال، لذلك فإن البرنامج المعد للتخصيص سيجري تنفيذه على مدار السنوات القادمة، مبينًا أن القطاعات التي سيجري تخصيصها تتضمن قطاعات الكهرباء والنفط وعدد من القطاعات الأخرى التي سيجري الإعلان عنها بعد الانتهاء من عمليات التقييم ووضع البرنامج الزمني النهائي وفق الأولويات.

ومن جانبه قال سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس اللجنة الإشرافية على التخصيص إن شركة ستيت جريد الصينية تعد من أكبر الشركات المشغلة لشبكات نقل الكهرباء في العالم بحجم أصول يبلغ حوالي 41.2 مليار دولار أمريكي وتستثمر في أستراليا وإيطاليا واليونان والبرازيل والبرتغال والفلبين وهونج كونج.

وأكد أن أسلوب التخصيص عبر الشراكة الاستراتيجية لا يعني استبعاد خيار الطرح العام، موضحا أن اللجنة حاولت سابقا تخصيص جزء من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء عبر طرح عام أولي لكن بدراسة السوق لم نجد الإقبال الكافي، لذلك ارتأت اللجنة أن يجري العمل على تطوير الشركات، وربما كان ذلك عبر شراكة استراتيجية، ومن ثم يمكن عرض حصة منها للاكتتاب العام، لافتا إلى أن شركة نقل الكهرباء التي وقعت اتفاقية تخصيصها لن يتم طرح حصص منها للاكتتاب العام على الأقل في الفترة القريبة القادمة.

وحول برنامج تخصيص قطاع الكهرباء قال الشكيلي إنه يشمل تخصيص 5 شركات؛ منها مسقط لتوزيع الكهرباء ومزون للكهرباء وكهرباء مجان وظفار للطاقة، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقيات تخصيص بقية الشركات سيجري تباعا بحيث لا تتجاوز نسب التخصيص 70%، مؤكدا أن اتفاقيات التخصيص تشمل جوانب فنية إضافة إلى الجوانب المالية بحيث يتم التأكد من التأثير الإيجابي على جودة وأسعار الخدمات المقدمة.

وخلال حفل التوقيع ألقت سعادة لي لينج بينج سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى السلطنة كلمة قدمت خلالها التهنئة بالشراكة العمانية الصينية الجديدة معتبرة الاتفاقية خطوة جديدة في طريق التعاون بين البلدين.

 

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"نماء القابضة" توقع عقد التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء

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