إقالة كومان والإبقاء على الجهاز المعاون

مسقط - الرؤية

قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم إعفاء مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم أروين كومان من منصبه، اعتبارا من تاريخه مع الإبقاء على الجهاز الفني المساعد لحين التعاقد مع جهاز فني اجنبي جديد متكامل، وذلك في ضوء توصيات اللجنة الفنية المرفوعة عن الاجتماعيين السابقين وتقييم مشاركة المنتخب الوطني الأول في دورة كأس الخليج العربي ال 24 بدولة قطر الشقيقة.

وعقد المجلس اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام برئاسة سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وفي اطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وبعد اخذ موافقة الجهات المختصة بالسلطنة فقد اعتمد المجلس مشروع بناء مركز فني وفندق لاقامة المنتخبات الوطنية بدعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم و سيحقق هذا ، المشروع أهدافا إيجابية ، وسيتم تشييده خلال الثلاث سنوات القادمة بالقرب من استاد السيب الرياضي كمشروع متكامل يساعد على تخفبف الضغط على موازنة الاتحاد وترشيد الانفاق باذن الله تعالى .

واعتمد المجلس توصية لجنة التطوير الفني والدراسات باعفاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني للشباب بعد تقييم مشاركة المنتخب في تصفيات كاس اسيا للشباب التي أقيمت مؤخرا بالسلطنة.

واعتمد مجلس الإدارة أيضا موازنة الاتحاد لعام 2020