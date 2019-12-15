توضيح حول سحب أدوية إماراتية من السوق العماني

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بالإشارة إلى موضوع عدم سحب منتجات شركة جلفار الإماراتية من السوق المحلي، فإن الوزارة بعد أن قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتعليق تسجيل الشركة المذكورة ومنتجاتها، فقد تم عرض هذا الموضوع على اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي والتي قررت تشكيل فريق خليجي مشترك من ثلاث دول وذلك لزيارة الشركة المشار إليها للوقوف على الوضع.

وأضافت بأنه تمت مناقشة تقرير الفريق الزائر للشركة في إجتماع اللجنة الخليجية رقم (92) المنعقد بولاية صلالة، خلال الفترة من 8- 10 يوليو من العام الجاري، وقررت اللجنة تعليق تسجيل الشركة ومنتجاتها خليجيا دون الحاجة السحب هذه المنتجات نظرا لعدم ارتباط ملاحظات الفريق الزائر بجودة ومأمونية الأدوية المصنعة.

وأكدت أنه سيتم إرسال فريق خليجي آخر لزيارة الشركة في يناير القادم لمتابعة الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الشركة للنظر والبت في موضوع رفع التعليق عنها، وقد التزمت السلطنة بما تم الاتفاق عليه على المستوى الخليجي في هذا الشأن، وتؤكد وزارة الصحة حرصها الدائم على ضمان حصول المريض بالسلطنة على الدواء الأمن والفعال ذو الجودة.