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تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

الأحد 15 ديسمبر 2019 03:04 م بتوقيت مسقط

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثر أجواء محافظات شمال السلطنة بأخدود من منخفض جوي اعتبارًا من مساء اليوم الأحد 15 ديسمبر وحتى يوم الخميس 19 ديسمبر 2019.

وأضافت بأنه من المحتمل أن يكون الطقس غائمًا جزئيا إلى غائم على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة من مساء اليوم تكون رعدية أحيانا، ومن المحتمل أن تمتد فرص هطول الأمطار تدريجيا من صباح يوم غد الاثنين لتشمل محافظات الظاهرة والبريمي وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية.

ويكون البحر متوسطا إلى هائج الموج على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترًا ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

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