بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تزايد التوقعات بارتفاع موج البحر من مساء اليوم على سواحل محافظة مسندم (متوسط - هائج) ويترواح أقصى ارتفاع له من (2.0-3.0)متر بينما تكون حالة البحر متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل اقصى ارتفاع له مترين خلال الأيام القادمة.

وأضافت بأن الطقس يكون صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة ويتحول تدريجيًا إلى غائم جزئيًا على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة واحتمال تدفق السحب العالية على بقية محافظات السلطنة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل أو الصباح الباكر على أجزاء من محافظات الظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 28/ 19 وفي مدينة صلالة 29/ 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في ثمريت وأدناها 7 درجات في جبل شمس.

وتتأثر أجواء السلطنة من مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع بأخدود من منخفض جوي.