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انطلاق المنتدى التجاري العماني السعودي في الرياض.. اليوم

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

◄ 2.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري

مسقط- الرؤية

يترأس معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، وفد السلطنة المشارك في المنتدى التجاري العماني السعودي، الذي يعقد على هامش اجتماعات اتحاد الغرف التجارية في العاصمة السعودية الرياض، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد.

وتنظم المنتدى هيئة إثراء وغرفة تجارة وصناعة عُمان وصندوق الاحتياطي العام للدولة، ويضم وفد السلطنة سعادة عبد السلام المرشدي رئيس الصندوق، وسعادة قيس اليوسف رئيس الغرفة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.

والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجي في عدد من المشاريع الاقتصادية في السلطنة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة والسعودية 2.2 مليار دولار أمريكي وفق إحصاءات 2017. ويأمل البلدان التوسع في الاستثمارات المشتركة، في إطار رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030.

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