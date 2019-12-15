اتفاق طويل الأجل بين أمريكا والصين لإنهاء الحرب التجارية

الدوحة - رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس السبت إن "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين "جيد للغاية" بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، مضيفا أنّ المرحلة الثانية ربما تنقسم إلى عدة خطوات.

وهدأت واشنطن وبكين وتيرة حربهما التجارية بإعلان اتفاق المرحلة الأولى الذي يقلص الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل ما يصفه مسؤولون أمريكيون بالقفزة الكبرى التي ستطرأ على المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع. وأوضح منوتشين أنّ التفاصيل الكاملة للاتفاق الجديد بشأن المرحلة الأولى ستعلن اليوم الأحد بعد اتفاق الطرفين على الصياغة. وقال منوتشين أمام منتدى الدوحة في قطر "نعتقد باكتمال تنفيذها في يناير، وبعدها سننتقل إلى المرحلة الثانية". وأضاف "أهم شيء هو التأكد من أننا ننفذ المرحلة الأولى بموجب اتفاق قابل للتنفيذ، وهو بالفعل كذلك. بعدها سنبدأ التفاوض حول المرحلة الثانية“. وتابع قائلا: "لا تزال هناك مسألة مهمة لم يتم الاتفاق عليها في المرحلة الثانية" مشيرا إلى احتمال تقسيمها إلى عدة خطوات.

وأضاف منوتشين أنّ الاتفاق مع الصين يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون "جيدا للغاية" للنمو العالمي.