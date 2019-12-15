محافظ الظاهرة يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من بكالوريوس التمريض العام بعبري

عبري – ناصر العبري

احتفلت كلية عُمان للعلوم الصحية فرع الظاهرة، الخميس الماضي، بتخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج بكالوريوس التمريض العام للعام الأكاديمي 2019/2018م، تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة، بقاعة المهلب بن أبي صفرة بعبري.

بدأ الحفل بكلمة الكلية ألقاها الدكتور خميس بن عبدالله المزيني، عميد كلية عمان للعلوم الصحية، فرع الظاهرة، قال خلالها: «يتجدد اللقاء لتتويج دفعة جديدة من الخريجين والخريجات الذين اجتازوا متطلبات الدراسة بالكلية بعد أن تسلحوا بسلاح العلم والمعرفة لمدة خمسة أعوام».

وبلغ عدد الخريجين 27 خريجاً وخريجة منهم 2 ذكور و25 إناث بعد أن اجتازوا بنجاح جميع المتطلبات الدراسية خلال سنوات دراسية منها سنة دراسية في البرنامج التأسيسي للغة الإنجليزية و4 سنوات لبرنامج التمريض العام قضوها بين الدراسة النظرية بقاعات التدريس والتطبيق العملي في مختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة وبعض المؤسسات التعليمية والمجتمعية ذات العلاقة..

شهد الحفل حضور كل من سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط ورئيس المجلس الأكاديمي لكلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية والبروفيسور مصطفى بن فهمي محمد عميد كلية عمان للعلوم الصحية وسالم بن حميد البادي المدير العام للخدمات الصحية بالظاهرة بالإنابة والدكتور خميس بن عبدالله المزيني عميد كلية عمان للعلوم الصحية - فرع الظاهرة والدكتور ناصر الشكيلي مدير مستشفى عبري ومديري المؤسسات الحكومية والأهلية وأولياء أمور الخريجين.