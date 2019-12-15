المشاركون في اجتماع منظمة الصحة العالمية يطلعون على سير الخدمات بالسلطنة

مسقط – الرؤية

تضمن اليوم الختامي لأعمال الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية الذي استضافته السلطنة لعدة أيام، مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الصحية بالسلطنة، أجراها عدد من وزراء الصحة والوفود المُشاركة في هذا الاجتماع.

وزار معالي الدكتور ليموجانغ كوابي، وزير الصحة بجمهورية بوتسوانا، المستشفى السلطاني، واطلع خلالها على سير العمل، وخدمات الرعاية التخصصية ومكونات المستشفى وطرق رعاية المرضى بالمراكز الوطنية التخصصية التابعة للمستشفى.

وقام معالي كينان هارجان، وزير الصحة بجمهورية مونتينيجرو (الجبل الأسود)، ومعالي ويلهمينا جلاه، وزيرة الصحة بجمهورية ليبيريا، والوفد المُرافق لهما بزيارة مركز الموالح الشمالية الصحي.

وأجرى عدد آخر من الوفود زيارات لعدد من المراكز الصحية وهي الخوير الشمالية، وحي الجامع، وبدبد، وبركاء، والنسيم؛ وذلك بهدف الاطلاع على خدمات الرعاية الصحية الأولية، التقوا فيها بعدد من المسؤولين وتعرفوا على مكونات المراكز الصحية وآلية سير العمل بها ومكوناتها وطرق استقبال وتحويل المرضى، كما اطلعوا على نظام الرعاية الصحية الأولية بكل مكوناته، والجهود المبذولة لمكافحة الأمراض غير المعدية (السارية).

وأبدى أصحاب المعالي والوفود الزائرين إعجابهم بالتقدم والتطور الذي تشهده الخدمات الصحية بالسلطنة، والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في سبيل تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية ونشرها في مختلف ربوع السلطنة.