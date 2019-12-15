إبراز الاستخدامات العلاجية للأوكسجين المضغوط في ندوة بالمستشفى السلطاني

مسقط- الرؤية

نظم المستشفى السلطاني بالتعاون مع مستشفى الخليج التخصصي، ندوة علمية بعنوان «تعريف الأوكسجين للاستخدامات العلاجية للأوكسجين المضغوط»، بحضور الدكتور قاسم بن أحمد السالمي مدير عام المستشفى السلطاني وعدد من المسؤولين بالمستشفى السلطاني وبمستشفى الخليج التخصصي، وبمشاركة حوالي أكثر من ١٠٠ من الكوادر الطبية والفئات الطبية المساعدة، وذلك بفندق سندس روتانا.

بدأت الندوة بكلمة ألقتها الدكتورة عائشة بنت حبيب البلوشية، مسؤولة المركز الوطني لطب الأعماق بالمستشفى السلطاني، رئيسة اللجنة المنظمة للندوة العلمية، رحبت فيها براعي المناسبة والحضور. وقالت البلوشية، إن هناك ضرورة للتعريف بطب الأعماق وأهميته ونشر الوعي بين الفئات الطبية للوصول إلى الهدف المرجوة منه، وإلى أهمية معالجة المريض في الوقت المناسب وإعطائه العلاج المناسب، وضرورة التعاون بين مختلف التخصصات الطبية. وقدمت الدكتورة عائشة البلوشية في ختام كلمتها شكرها للمحاضرين والمشاركين بالندوة ولكافة المنظمين والقائمين عليها ولكل من ساهم في إقامتها.

بعدها تم تقديم عرض مرئي عن مركز طب الأعماق والخدمات التي يقدمها والأجهزة المستخدمة فيه.