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المؤشر يسجل رابع تراجع أسبوعي على التوالي

سوق مسقط يحافظ على مستواه فوق 4000 نقطة رغم مبيعات الأجانب

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

سوق مسقط يحافظ على مستواه فوق 4000 نقطة رغم مبيعات الأجانب

مسقط - العمانية

حافظ المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، على مستوى 4000 نقطة؛ رغم المبيعات الأجنبية وتفوُّق الأسهم الخاسرة على الرابحة. وأغلق المؤشر الرئيسي -بنهاية تداولات الخميس- على 4019 نقطة متراجعا 9 نقاط، ومسجلا بذلك رابع تراجع أسبوعي على التوالي.

وسجَّلت المؤشرات القطاعية جميعها هبوطا؛ وفي مقدمتها: مؤشر قطاع الصناعة الذي تراجع 44 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 19 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 14 نقطة ومؤشر السوق الشرعي 4 نقاط.

وبلغتْ قيمة المبيعات الأجنبية، الأسبوع الماضي، 7ر1 مليون ريال عماني، مُشكِّلة 5ر13 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مشتريات بنحو 300 ألف ريال عماني تمثل 3ر2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وشهدتْ سوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، تراجعا بنسبة 42 بالمائة في إجمالي قيمة التداول التي بلغت 6ر12 مليون ريال عماني، مقابل 9ر21 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 2781 صفقة إلى 1762 صفقة.

واستحوذ بنك مسقط على 32 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1ر4 مليون ريال عماني تُمثل 5ر32 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت مسندم للطاقة تداولات بقيمة مليوني ريال عماني تمثل 8ر15 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت أومنفست ثالثا بـ3ر1 مليون ريال عماني، ثم بنك نزوى بـ647 ألف ريال عماني.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها الأسبوع الماضي 14 شركة، مقابل 23 شركة تراجعت أسعارها، و21 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل الإصدار رقم 49 من سندات التنمية الحكومية أعلى صعود مرتفعا بنسبة 1ر11 بالمائة ليبلغ 100 ريال عماني للسند، فيما جاء سهم تكافل عمان للتأمين في قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا من حيث نسبة الصعود، وأغلق على 125 بيسة مرتفعا بنسبة 5 بالمائة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 3 بالمائة وأغلق على 170 بيسة، وصعد سهم سيمبكورب صلالة إلى 127 بيسة مرتفعا بنسبة 4ر2 بالمائة.

وجاء سهم الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 8ر7 بالمائة وأغلق على 70 بيسة، وتراجع سهم مسندم للطاقة بنسبة 1ر7 بالمائة وأغلق على 310 بيسات متراجعا عن سعر الاكتتاب البالغ 316 بيسة، وكانت سوق مسقط للأوراق المالية قد أدرجت شركة مسندم للطاقة في 5 ديسمبر الجاري بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة عامة.

وشملت قائمة الشركات الخمس الأكثر تراجعا الأسبوع الماضي أيضا: الجزيرة للخدمات، والأنوار لبلاط السيراميك، والعمانية القطرية للتأمين.

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