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بالتعاون بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"عمانتل"

49 متأهلا لمرحلة التحكيم في جائزة ريادة الأعمال.. وإعلان الفائزين 12 يناير

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تتواصل أعمالُ التقييم لتحديد الفائزين من بين 49 متأهلا بالنسخة الرابعة من جائزة ريادة الأعمال، وتضمُّ لجنة التحكيم فريقا من المتخصصين من داخل وخارج السلطنة لتقييم كافة فئات الجائزة؛ استعدادا لإعلان الفائزين في حفل يُقام في 12 يناير المقبل، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، بالشراكة مع الشركة العمانية للاتصالات المتنقلة (عمانتل).

ويطَّلع أعضاء لجنة التحكيم على وثائق المتأهلين، إلى جانب مقابلتهم وفق معايير محددة. كما تقوم اللجنة بتحديد نقاط القوة ومواطن التطوير لجميع المشاركات المتأهلة لمرحلة التحكيم؛ للاستفادة منها في تطوير مؤسسات المتنافسين ومشروعاتهم. وكان فريق الجائزة قد أنهى مرحلة تقييم 121 مشاركا في مختلف الفئات، وتمت زيارة كافة المشاركين ومقابلتهم وتقييمهم وفق معايير اعتمدت من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وقالت بدرية بنت عبدالله الهنائية مديرة دائرة التخطيط وضمان الجودة في (ريادة) ومديرة مشروع الجائزة: يبلغ عدد المحكمين في الجائزة 11 محكما من داخل وخارج السلطنة، تم اختيارهم وفق معايير محددة وفي مجالات تتوافق مع فئات الجائزة، وممن يمتلكون الخبرة في مجال ريادة الأعمال.

وأكدت الهنائية أن كافة المتأهلين لمرحلة التحكيم ستشملهم برامج الدعم المقدمة من الجائزة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال ريادة الأعمال؛ ومنها: المهارات التسويقية والإدارية والمالية؛ تشجيعا لهم وتحقيقا لأهداف الجائزة في تطوير المؤسسات العمانية ورواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية، إضافة لتحفيزهم على التنافس والابتكار في أعمالهم.

وأشارت مديرة الجائزة إلى أنَّ تزايد أعداد المشاركين في النسخة الرابعة يُحمِّلنا مسؤولية أكبر تجاه قطاع ريادة الأعمال في السلطنة عموما، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ للإسهام في تطويرهم من خلال برامج الدعم المعرفية المقدمة لهم، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية فيما بينهم، وتعزيز شراكاتهم مع المؤسسات الكبرى داخل وخارج السلطنة.

وقد شهدت هذه النسخة أكبر مشاركة في الجائزة منذ انطلاقتها في العام 2014؛ إذ بلغ عدد المشاركين 691 مشاركا في مختلف الفئات، وسجلت محافظة مسقط أكبر عدد من المشاركات بواقع 302 مشاركة، تلتها محافظة الداخلية بـ77 مشاركة، وبعدها محافظة شمال الباطنة بـ75 مشاركة.

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