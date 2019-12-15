11.6 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة في السلطنة بالربع الثاني

مسقط - العمانية

بَلَغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة -بنهاية الربع الثاني من العام 2019- نحو 11 مليارا و655 مليونا و300 ألف ريال عماني؛ مقارنة بـ10 مليارات و287 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2018، بنسبة ارتفاع 3ر13 بالمائة. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي مليارا و368 مليونا و300 ألف ريال عماني؛ وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاءتْ المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الثاني للعام 2019م نحو 5 مليارات و653 مليونا و300 ألف ريال عماني، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها مليارا و146 مليون ريال عماني. وبلغت الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية 897 مليون ريال عماني، ومن دولة الكويت 831 مليونا و300 ألف ريال عماني، ومن الصين 486 مليونا و200 ألف ريال عماني، ومن دولة قطر 432 مليون ريال عماني.

وبلغت الاستثمارات القادمة من مملكة البحرين 260 مليونا و700 ألف ريال عماني، ومن جمهورية الهند 275 مليونا و600 ألف ريال عماني، ومن مملكة هولندا 258 مليونا و800 ألف ريال عماني، ومن جمهورية سويسرا 183 مليونا و200 ألف ريال عماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات من الدول الأخرى مليارا و231 مليونا و200 ألف ريال عماني.

وأظهرتْ بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنَّ الاستثمارَ الأجنبي في نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على نحو 6 مليارات و592 مليونا و300 ألف ريال عماني، وبلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الوساطة المالية مليارا و434 مليونا و400 ألف ريال عماني. أما قطاع الصناعة التحويلية، فبلغ الاستثمار الأجنبي فيه نحو مليار و592 مليونا و200 ألف ريال عماني، فيما بلغ الاستثمار بقطاع الأنشطة العقارية نحو مليار و60 مليون ريال عماني. وبلغ الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى 976 مليونا و300 ألف ريال عماني.