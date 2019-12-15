3.9% زيادة بالائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

مسقط - العمانية

ارتفعَ الرصيدُ الإجمالي للائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 9ر3 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 9ر25 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019.

وكشفتْ الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنَّ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص شهد نموا 4ر3 بالمائة ليصل إلى 8ر23 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019. ويشير التوزيع القطاعي الإجمالي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على حصة تبلغ 2ر46 بالمائة؛ تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية- بحصة 1ر45 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 3ر5 و4ر3 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية؛ سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 1ر3 بالمائة ليصل إلى حوالي 2ر23 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019. وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 8ر5 بالمائة لتصل إلى حوالي 15 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2019. ويشير التوزيع القطاعي لقاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 6ر49 بالمائة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 5ر30 بالمائة و7ر17 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية (3ر2 بالمائة) فتوزعت على قطاعات أخرى.