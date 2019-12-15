بالفيديو.. ثعبان كوبرا برأسين في قرية هندية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال مسؤولو الحياة البرية في الهند إنه تم اكتشاف ثعبان برأسين في قرية، لكن السكان المحليين رفضوا الاقتراب من الثعبان لأنهم يعتقدون أن له معنى أسطوري.

وقال مسؤولو قسم الغابات إن الكوبرا برأسين وهي نوع سام، واكتُشفت في مدينة ميدنابور، البنغال. وقال كوستاف تشاكرابورتي عالم الزواحف في قسم الغابات، إن القرويين رفضوا تسليم الكوبرا إلى القسم لأنهم يعتقدون أن المخلوق ذي الرأسين يحمل أهمية أسطورية. وأضاف "هذه قضية بيولوجية تمامًا مثل أن يكون للإنسان رأسان أو إبهام. وبالمثل، فإن هذا الأفعى له رأسان. لا يوجد أي علاقة بشيء أسطوري". أخبر تشاكرابورتي ايه ان أي نيوز أن عمر هذا الثعبان يمكن أن يطول في حالة الاعتناء به.