الأحد, 15 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. ثعبان كوبرا برأسين في قرية هندية

الأحد 15 ديسمبر 2019 12:09 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. ثعبان كوبرا برأسين في قرية هندية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال مسؤولو الحياة البرية في الهند إنه تم اكتشاف ثعبان برأسين في قرية، لكن السكان المحليين رفضوا الاقتراب من الثعبان لأنهم يعتقدون أن له معنى أسطوري.

وقال مسؤولو قسم الغابات إن الكوبرا برأسين وهي نوع سام، واكتُشفت في مدينة ميدنابور، البنغال. وقال كوستاف تشاكرابورتي عالم الزواحف في قسم الغابات، إن القرويين رفضوا تسليم الكوبرا إلى القسم لأنهم يعتقدون أن المخلوق ذي الرأسين يحمل أهمية أسطورية. وأضاف "هذه قضية بيولوجية تمامًا مثل أن يكون للإنسان رأسان أو إبهام. وبالمثل، فإن هذا الأفعى له رأسان. لا يوجد أي علاقة بشيء أسطوري". أخبر تشاكرابورتي ايه ان أي نيوز أن عمر هذا الثعبان يمكن أن يطول في حالة الاعتناء به.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 أبريل 2019

بالفيديو .. فيل غاضب يبث الهلع في قرية هندية

المزيد

23 أكتوبر 2018

ظهور ثعبان نادر برأسين في ألمانيا

المزيد

25 نوفمبر 2019

وفاة طالبة هندية لدغها ثعبان داخل الفصل

المزيد

12 أبريل 2017

بالفيديو .. صورة مع كوبرا تكلفه حياته

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق المنتدى التجاري العماني السعودي في الرياض.. الأحد

الاقتصاد - محلي

انطلاق "طواف عمان 2020" بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين.. 11 فبراير

رياضة - محلي

رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: السلطنة تشهد إنجازات وتطورات كبيرة

المحليات - أخبار

السيابية تتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" و"أوكسيدنتال للابتكار".. اليوم

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

كسوف حلقي للشمس في سماء السلطنة 26 ديسمبر.. وتحذيرات من النظر المُباشر

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة