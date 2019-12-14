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في الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز

السيب على القمة والعروبة يحقق الانتصار الأول ومرباط يواصل التعثر

السبت 14 ديسمبر 2019 09:11 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – وليد الخفيف

تصوير – عبد الله البريكي

حافظ السيب على تصدره للدوري المُمتاز لكرة القدم، بالفوز على نادي عُمان 3 - صفر في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الـ 11 من عُمر المسابقة.

ورفع الإمبراطور رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد نادي عُمان عند 13 نقطة، وسجل للسيب – الذي يؤازره جمهور كبير، محمد رمضان في الدقيقة  50، ويونس المشيفري 77 ومازن السعدي  94.

وبات على ظفار أن يحقق الفوز في المباراة المؤجلة القادمة من أجل مقاسمة السيب الصدارة.

وحقق العروبة الفوز الأول له هذا الموسم بتخطي السويق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع صور الرياضي.

ولم يمهل العروبة ضيفه سوى 6 دقائق لهز شباكه عن طريق خالد العلوي، قبل أن يعزز سولا ماتوفو تقدم فريقه في الدقيقة 63 من المباراة، وظهر في المنطقة الفنية للمرة الأولى المدرب الوطني، أحمد مبارك العلوي، الذي قاد الفريق لأول انتصار، رافعًا رصيد المارد إلى 5 نقاط، غير أنه مازال بحاجة لعمل كبير لتحقيق هدف البقاء في دوري الأضواء، وفي المقابل تراجع السويق نحو منطقة الخطر بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ 12.

ولم تأت الجولة الـ 11 بجديد لمرباط الذي تلقى خسارة جديدة عقدت مهمته في البقاء بدوري الأضواء، فلم يجمع الفريق سوى 3 نقاط فقط من ثلاث تعادلات منذ بداية الدوري.

وخسر مرباط الذي يقوده المدرب الوطني، حسين الحضري من نظيره بهلاء بهدف، رافعا رصيده إلى 17 نقطة.

ونجح ظفار في إنجاز مهمته بنجاح، فبهدف نظيف سجله عبد العزيز المقبالي، تخطى عقبة مسقط رافعاً رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة .

وفي أول ظهور له مع الفريق خسر النصر تحت قيادة المصري أشرف قاسم بهدفين دون رد من الرستاق في المباراة التي أقيمت على مجمع صلالة الرياضي.

وفرط النصر في تحقيق فوز يمنحه التقدم نحو أهل القمة ليتراجع إلى المركز السابع برصيد  17 نقطة، أما الرستاق فحقق الفوز الثاني توالياً تحت قيادة الوطني حمد العزاني.

واستعاد صحم بريقه رغم التحديات التي تواجهه، حيث نجح في حسم ديربي الباطنة لصالحه بالفوز على صحار 4 -1، ليعود فريق الموج الأزرق مجددًا نحو أهل القمة برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد صحار عند 17 نقطة.

ونجح صحم في ظل غياب مدربه المصري محمد عمر، في الفوز أما صحار فلم يشفع أداءه الجيد في تحقيق نتيجة أفضل أو الخروج بخسارة أقل، فالتماسيح الخضراء أهدرت عدة فرص للتسجيل على مدار الشوطين.

 

 

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