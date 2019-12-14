انطلاق "طواف عمان 2020" بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين.. 11 فبراير

مسقط- الرؤية

تستعد بلدية مسقط لتنظيم الدورة الـ 11 من طواف عُمان خلال الفترة من 11 إلى 16 فبراير 2020 وسط مشاركة عالمية ونخبة من الدراجين المحترفين العالمين، بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها الدورات العشر الماضية وسط متابعة جماهيرية، وحضور إعلامي بارز.

وأكد سالم بن مبارك الحسني، رئيس لجنة طواف عمان بمهرجان مسقط، على جاهزية البلدية من الناحية الفنية والإدارية واللوجستية لتنظيم هذا الحدث الذي يعد محطة أساسية لرياضة الدراجات الهوائية الاحترافية على أرض السلطنة بعد كل النجاحات التي حققها الطواف في دوراته الماضية.

وأضاف الحسني، أن الطواف له أثر كبير وجدوى على المجالين السياحي والرياضي، كما يعد عاملاً مهماً، وداعماً للترويج عن السلطنة، وما تزخر به من مقومات سياحية وبيئية مختلفة تتميز بها عن دول المنطقة، وفرص استثمارية جاذبة، بجانب التركيز على الاهتمام بهذه الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وقد أصبح طواف عمان من الأحداث السنوية المهمة في خارطة رياضة الدراجات العالمية، ومحطة أساسية لدراجي العالم، وشهد الطواف خلال دوراته السابقة مشاركة أشهر أبطال العالم منهم البريطاني كريستوفر فروم والألماني أندريه جرايبل والأسباني ألبرتو كونتادور والسلوفاكي بيتر ساجال والبلجيكي بريبن فان هيكر والفرنسي رامين بارديه ماكانوا وغيرهم.

ويمثل طواف عُمان نافذة حقيقية لترويج السلطنة سياحياً من خلال وجود الإعلام العالمي بعدد من الصحفيين ومحطات التلفزة من مختلف قارات العالم لنقل الحدث الرياضي البارز في مجال رياضة الدراجات، كما يعد الطواف أحد أبرز القنوات المهمة في التعريف بالمقومات الطبيعية والحضارية والتاريخية والتراثية ومنجزات النهضة المباركة التي تنعم بها السلطنة بفضل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- .

وقد حظي الطواف عبر محطاته الماضية بتغطية إعلامية واسعة عبر النقل التلفزيوني والصحفي ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي التي نقلت للعالم جمال المكان وسحر الطبيعة في السلطنة وتنوع التضاريس بين السهول والأودية والصحاري والجبال والبحار والشواطئ، ولا شك أنَّ نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي انعكس على النجاح الإعلامي الكبير لنقل الحدث الذي سجلته الإحصائيات في أعداد المتابعين للإعلام العماني والأجنبي بمختلف وسائله المسموعة والمقروءة والمرئية بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعه المختلفة خاصة الانستجرام والتويتر والفيسبوك واليوتيوب.ومنذ انطلاق النسخة التجريبية لطواف عمان في العام ٢٠١٠ تواصل بلدية مسقط تنظيم الطواف بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبذل جهود مضاعفة لإنجاحه وتألقه.