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أكاديمية "الموهبة" حاضنة لتنمية مواهب الكرة بولاية إزكي

السبت 14 ديسمبر 2019 09:01 م بتوقيت مسقط

أكاديمية "الموهبة" حاضنة لتنمية مواهب الكرة بولاية إزكي

مسقط - الرؤية

تعدُّ أكاديمية "الموهبة" -المتخصصة في كرة القدم- الأولى من نوعها في ولاية إزكي، وتسعى لتوفير بيئة مناسبة لصناعة جيل كروي والتعريف بمواهب الولاية.

وشاركتْ الأكاديمية -التي أطلقت أولى برامجها في يوليو 2017- مؤخرا، في لقاء ودي دولي مع النادي الأهلي القطري، وفازت ببطولة أوميفكو التي أقيمت في ولاية صور.

وتستعدُّ الأكاديمية للمشاركة في مارس المقبل ببطولة مانشستر سيتي الدولية للبراعم في أبو ظبي؛ حيث تستقطب هذه البطولة ما يزيد على 100 أكاديمية دولية سنويا بمختلف الفئات العمرية. ويستهدف برنامج الأكاديمية البراعم من عمر 8 إلى 15 سنة، وهي الفترة التأسيسية قبل مرحلة التكوين التي يتم من خلالها توجيه المواهب لأحد الأندية للإلتحاق بفئة الناشئين.

من جانبه، قال المدرب فهد الفهدي صاحب فكرة الأكاديمية: هناك العديد من التحديات والصعوبات التي واجهتها الأكاديمية قبل انطلاقها، ولكن إصرار شباب الولاية، ورغبتهم في تقديم خدمة تدريبة مستمرة في ظل غياب مؤسسة النادي دفعهم لتذليل كل الصعوبات. وأضاف الفهدي أنَّ الأكاديمية أصبحت واقعًا ملموسًا يستفيد منه كل أبناء الولاية ومؤسساتها لرعاية المواهب والوصول بها لمستويات عالية من الأداء وتكوين الشخصية الرياضية المتكاملة.

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