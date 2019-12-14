انطلاق بطولة بلدية مسقط للكريكت 19 ديسمبر

مسقط - الرؤية

تستعدُّ بلدية مسقط لإطلاق البطولة الرابعة للكريكت، والتي تُقام خلال الفترة من 20 ديسمبر إلى 10 يناير على أرضية ملعب متنزه القرم الطبيعي.

وتُشارك في البطولة وحدات بلدية مسقط وعدد من الأندية والفرق الأهلية، ومن المقرر أن تُجرى مراسم سحب قرعة البطولة بين الفرق المشاركة يوم الإثنين في مبنى بلدية مسقط بدارسيت، بحضور ممثلين من الفرق وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة التي ستكشف عن تفاصيل الحدث، والتجهيزات الفنية واللوجستية.

ويُشارك القطاع الخاص في رعاية هذه البطولة بتقديم الدعم المادي واللوجستي وعدد من الخدمات المختلفة، ومن بين هذه الشركات والمؤسسات الراعي الذهبي للبطولة شركة كيمجي رامداس، والرعاة الفرعيون: نيستو هايبر ماركت، وصيدلية مسقط، وشركة أبو حاتم للمقاولات.