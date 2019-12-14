مشاركة واسعة في مسير "القدرة والتحمل" للمشي مسافة 52 كم من عبري لينقل

عبري - ناصر العبري

نظَّم فريق ينقل للمشي مسيرًا لمسافة 52 كم، تحت مسمى "مسير القدرة والتحمل الثاني (عبري- ينقل)"، برعاية رجل الأعمال علي بن صالح الكلباني الذي ألقى كلمة تشجيعية للمشاركين.

وتميَّز المسير -الذي بدأ من أمام مركز اللولو عبري- بعدة مراحل؛ حيث مر المشاركون بالسهول والهضاب، وكانت الاستراحة الأولى بعد قطع مسافة 17 كيلومترًا لتناول وجبة الإفطار، ومن ثم واصل المشاركون مسيرهم إلى نقطة الإستراحة الثانية بعد مسافة 27 كيلو لأداة صلاة الظهر.

وانطلقتْ المرحلة الثانية للسباق عند بلدة الظويهرية بعد قطع مسافة 40 كيلو؛ حيث واصل الفريق مسيره بحيوية وحماس، وتخلل المسير بعض الأهازيج الشعبية والشيلات الحماسية لبث روح الحماس في المشاركين.

ووصل الفريق إلى نقطة النهاية أمام مكتب والي ينقل بعد قطع مسافة 52 كم، وكان في استقبال الفريق سعادة عضو مجلس الشورى علي بن محمد بن سالمين العلوي، وعلي بن خميس العلوي عضو المجلس البلدي، وعائلات المشاركين، وأهالي ولاية ينقل، وقدم فيها التهاني والتبريكات للمشاركين على تحقيق هذا الإنجاز، وتمنوا لهم دوام الصحة والعافية قطع الفريق مسافة 52 كيلومترا في 10 ساعات تقريباً.