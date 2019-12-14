اليوم.. بدء أعمال الندوة الوطنية لإستراتيجية البحث العلمي 2020-2040

مسقط - الرؤية

تنطلق، صباح اليوم الأحد، أعمالُ الندوة الثالثة للإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، والتي ينظمها مجلس البحث العلمي في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة محلية واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، إلى جانب مشاركة خبراء دوليين.

ويتضمَّن جدول أعمال الندوة كلمة ترحيبية لسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي الأمين العام لمجلس البحث العلمي، وكذلك عرض مسودة الإستراتيجية للدكتورة جميلة بنت علي الهنائية مديرة مشروع الإستراتيجية بالمجلس، وسعيًا لإثراء الندوة الوطنية بالتجارب العالمية المختصة، وإضافة خبرات معرفية أكثر، باستضافة خبيرين دوليين لتقديم عروض عملية عن تجاربهم في مجال إعداد الإستراتيجيات الوطنية.

وتتضمَّن الندوة إقامة جلسة حوارية تفاعلية بعنوان الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، مسارات التنمية لتحقيق الأهداف وعوامل النجاح، إلى جانب افتتاح معرض مصاحب بعنوان "في سطور".