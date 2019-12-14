وكيل الخدمة المدنية يرعى حفل تكريم المشاركين في مشروع التدريب العملي للموظفين

مسقط - الرؤية

رَعَى سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، الخميس الماضي، بفندق كراون بلازا القرم، حفل تكريم المتدربين في مشروع التدريب العملي للموظفين الحكوميين في شركة تنمية نفط عمان "خبرة"، بحضور 169 متدربا؛ وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.

وقال فهد بن أحمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، في كلمة ألقاها: "نحتفل اليوم معاً في هذه المناسبة الرائدة وللمرة الثانية على التوالي بتخريج 169 موظفاً وموظفة من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ممن شاركوا في برامج التدريب العملي في عدة مجالات". وأضاف: المناسبة تأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين الوزارة وشركة تنمية نفط عمان في إطار الإستراتيجية والأهداف التي وضعتها الدولة على أساس من العمل المشترك والتعاون بين القطاعين العام والخاص؛ ترجمة للرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي وجه في خطابه السامي كلمة إلى القطاع الخاص في الإنعقاد السنوي لمجلس عمان للعام 2011، وقال: أثبت القطاع الخاص تعاونه في تحمل المسؤولية؛ حيث اضطلع بدور ملموس بالتعاون مع الحكومة في دعم جهود التنمية المستدامة ونحن نتطلع الى دور اكبر يقوم به في المستقبل خاصة في مضمار تنمية الموارد البشرية.

وتابع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري: أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة تطويرية ومنهجاً إدارياً حديثاً، ووسيلة رئيسية من وسائل التنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعاً، وبات من الصعب تحقيق أهداف التنمية على أساس الممارسة الفردية لأي من القطاعين؛ وذلك لدفع عجلة التنمية في البلاد، وتمكين مواردنا البشرية من مواكبة متطلبات تحقيق الأهداف على أساس معاصر يحقق الميزة التنافسية المنشودة.