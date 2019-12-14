تكريم سفيرنا في كوريا بميدالية وشهادة "المواطنة الفخرية"

مسقط - الرؤية

قام معالي بارك وون سون عمدة العاصمة الكورية سول، بتكريم سعادة محمد الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا، عميد السلك الدبلوماسي ورئيس الجمعية الكورية، ومنحه ميدالية وشهادة المواطنة الفخرية، وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة وجمهورية كوريا.

ويأتي التكريم تقديرا لنشاط سعادة السفير في الدبلوماسية العامة من خلال سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقوم بها سفارة السلطنة لدى جمهورية كوريا والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات وسلسلة المحاضرات التعريفية والترويجية، والتي كان لها دور كبير في تحقيق التفاهم والتقارب والتعارف وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، فضلا عن دوره النشط والملموس بين الجميع في تفعيل وتعزيز التواصل والتفاعل بين البعثات الدبلوماسية ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي ورئيسا للجمعية الكورية العربية.

وأعرب سعادة السفير محمد الحارثي عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم الذي يجسد متانة العلاقات العمانية الكورية، ويلخص الجهود التي تبذلها سفارة السلطنة لدى جمهورية كوريا لتعزيز هذه العلاقات وتعميق آفاقها لمجالات أوسع، مشيرا إلى أنّ هذا التكريم يعد حافزًا لبذل مزيد من الجهود نحو ذلك.