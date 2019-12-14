السبت, 14 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تكريم سفيرنا في كوريا بميدالية وشهادة "المواطنة الفخرية"

السبت 14 ديسمبر 2019 08:56 م بتوقيت مسقط

تكريم سفيرنا في كوريا بميدالية وشهادة "المواطنة الفخرية"

 

مسقط - الرؤية

قام معالي بارك وون سون عمدة العاصمة الكورية سول، بتكريم سعادة محمد الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا، عميد السلك الدبلوماسي ورئيس الجمعية الكورية، ومنحه ميدالية وشهادة المواطنة الفخرية، وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة وجمهورية كوريا.

ويأتي التكريم تقديرا لنشاط سعادة السفير في الدبلوماسية العامة من خلال سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقوم بها سفارة السلطنة لدى جمهورية كوريا والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات وسلسلة المحاضرات التعريفية والترويجية، والتي كان لها دور كبير في تحقيق التفاهم والتقارب والتعارف وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، فضلا عن دوره النشط والملموس بين الجميع في تفعيل وتعزيز التواصل والتفاعل بين البعثات الدبلوماسية ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي ورئيسا للجمعية الكورية العربية.

وأعرب سعادة السفير محمد الحارثي عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم الذي يجسد متانة العلاقات العمانية الكورية، ويلخص الجهود التي تبذلها سفارة السلطنة لدى جمهورية كوريا لتعزيز هذه العلاقات وتعميق آفاقها لمجالات أوسع، مشيرا إلى أنّ هذا التكريم يعد حافزًا لبذل مزيد من الجهود نحو ذلك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 سبتمبر 2019

سفيرنا في كوريا يعرف بـ"عُمان بلاد السندباد وأرض اللبان" في محاضرة بجامعة تشوسون

المزيد

05 مايو 2018

تكريم المشاريع الفائزة في "قيم المواطنة" بالبريمي

المزيد

06 يناير 2019

جلالة السلطان ينعم بميدالية الخدمة الممتازة على عدد من كبار ضباط الشرطة

المزيد

14 مارس 2018

مدرب منتخبنا للبولينج يؤكد جاهزية الفريق للبطولة العربية ويعد بميدالية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق "طواف عمان 2020" بمشاركة نخبة من الدراجين المحترفين.. 11 فبراير

رياضة - محلي

رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: السلطنة تشهد إنجازات وتطورات كبيرة

المحليات - أخبار

السيابية تتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" و"أوكسيدنتال للابتكار".. اليوم

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

كسوف حلقي للشمس في سماء السلطنة 26 ديسمبر.. وتحذيرات من النظر المُباشر

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

الحكومة تنفي حسم الشركة الفائزة بصفقة خصخصة نقل الطاقة.. و"التعرفة" لن تتأثر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة