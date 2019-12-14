"العمانية لخدمات الطيران" توقع 9 اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية

مسقط - العمانية

وقّعت الشركة العمانية لخدمات الطيران ممثلة في الشركة العمانية للمناولة الأرضية 9 اتفاقيات لتقديم الخدمات الأرضية مع عدد من شركات الطيران المحلية والعالمية المسيرة رحلاتها من وإلى مطارات السلطنة.

وتأتي هذه الاتفاقيات ترجمة للخدمات التي تقدمها الشركة العمانية للمناولة الأرضية والتطورات المتواصلة على صعيد الكفاءة في تقديم خدمات أرضية فائقة الجودة. وتسعى الشركة من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى تطوير علاقات الشراكة وتعزيز التعاون والاستثمار في مجالات خدمات الطيران في السلطنة، وستعمل الشركة على توفير مجموعة شاملة من الخدمات الأرضية بأعلى مستويات الجودة بما يتماشى مع مقاييس الخدمة المقدمة للمسافرين.

وتمثلت هذه الاتفاقيات في توقيع اتفاقيتين مع طيران السلام، جاءت الأولى لتقديم الخدمات الأرضية لرحلاتها المسيرة إلى مطار صحار، وأخرى اتفاقية تعاون تتيح للمسافرين عبر طيران السلام الدخول لقاعة مجان والاستفادة من خدماتها، فيما تم توقيع اتفاقية تقديم الخدمات الأرضية لرحلات طيران الاتحاد بواقع 21 رحلة أسبوعيا عبر مطار مسقط الدولي وللرحلات الموسمية عبر مطار صلالة. كما تضمّنت الاتفاقيات توقيع الشركة اتفاقية لتقديم خدمات المناولة الأرضية المتكاملة مع كل من الخطوط الجوية الكويتية لـ 3 رحلات أسبوعية عبر مطاري مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومع شركة "دي أتش إل" لرحلة واحدة أسبوعيا عبر مطار مسقط الدولي ومع الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بواقع 11 رحلة أسبوعيًا، وطيران "يو إس بنغل" بواقع 6 رحلات أسبوعياً. وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تقديم خدمات أرضية مع طيران "قشم الإيراني" في مطاري مسقط الدولي ومطار صحار بحيث تقوم بتشغيل 8 رحلات أسبوعية في مطار مسقط الدولي و7 رحلات أسبوعية إلى مطار صحار بمعدل رحلتين من "أصفهان" و3 رحلات من "شيراز" ورحلة واحدة من "مشهد" بالإضافة إلى رحلة واحدة من "الأهواز".

وقال الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لخدمات الطيران إنه تكاملا مع الشركاء من مؤسسات قطاع الطيران في السلطنة، فمن الضروري أن يكون للشركة دور فعال في تعزيز حركة المسافرين والبضائع في مطارات السلطنة من خلال جذب شركات الطيران العالمية التي تبحث عن خدمات متكاملة لرحلاتها وتجربة لمسافريها بأعلى معايير الدقة والاحترافية.

من جانبه قال المهندس نايف بن علي العبري المدير التنفيذي للشركة العمانية للمناولة الأرضية إن الشركة تعمل على توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع شركات الخطوط الجوية العالمية وتطوير كفاءة وسلاسة العمليات التشغيلية للخدمات التي تقدمها، والتي بدورها ستؤدي إلى توفير المزيد من فرص وخيارات السفر أمام المسافرين على متن الناقلات الجوية المحلية والعالمية.

وتسعى الشركة العمانية للمناولة الأرضية إلى تطوير خدماتها الأرضية بشكل مستمر من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية التي تمثل 86 بالمائة من مجمل موظفي الشركة، والمعدات والتقنيات الحديثة التي تم تعزيز إمكانيات الشركة بها لتحافظ على مستوى الأداء بأعلى معايير الدقة والسلامة المعمول بها عالميا، وقد أدى ذلك على مستوى دقة وسرعة الأداء التي تجاوزت الـ 98 بالمائة إلى جانب ارتفاع مؤشر سرعة الأداء في مناولة الحقائب وانخفاض مستوى الفقد، وتشهد مختلف الخدمات التي تقدمها الشركة تطورا مستمرا، ويبلغ عدد شركات الطيران التي تقدم الشركة لها الخدمات الأرضية في مطارات السلطنة 42 شركة طيران.