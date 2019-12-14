السبت, 14 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

للحد من خطر حدوث الوفاة المبكرة

اجتماع "منظمة الصحة" يوصي بدمج الأمراض غير المعدية في الرعاية الأولية والتغطية الشاملة

السبت 14 ديسمبر 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

DSC_2920
DSC_2976
DSC_2982
DSC_3010
DSC_6615
DSC_6677
DSC_6724
DSC_6790

 

مسقط - الرؤية

خرج الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية الذي استضافته السلطنة ونظمته المنظمة لعدة أيام بدعم من وزارة الصحة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون بعد من التوصيات هامة.

وأوصى الاجتماع بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جرأة للحد من خطر حدوث الوفاة المبكرة والإعاقة الناجمة من الأمراض غير المعدية، على جميع المسارات الناجحة، وتنفيذ مجموعة من التدخلات القائمة على الأدلة لتوسيع النطاق وضمان دمج الأمراض غير المعدية في الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة.

وطالب الاجتماع بدمج إيصال الخدمات المقدمة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها مع خدمات علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والسل، لا سيما في البلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة.

ودعت التوصيات إلى ضروروة تنفيذ حِزمة السياسات الست الـ MPOWER التابعة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بمكافحة التبغ ما سيؤدي إلى انخفاض محلي في معدل حدوث الوفيات المبكرة بنسبة تصل إلى 15%، من جهةٍ أخرى فإن تنفيذ حِزمة القلوب الـ HEARTS والتابعة أيضاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحد من الإصابة بارتفاع ضفط الدم سيقلل من انخفاض نسبة الوفيات المبكرة في البلدان بنسبة 5%.

يُعد هذا الحدث الذي اختتم مؤخرا أول اجتماع عالمي بشأن الأمراض غير السارية منذ إعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية وإعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة.

ووفر الاجتماع منصّة متقدمة لتمكين مختلف الجهات العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وتسهيل عملها، وتوسيع نطاق العمل الوطني بشأن الأمراض غير السارية، مع ربط ذلك بخطة تحقيق غاية التنمية المستدامة التي تصبو إلى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وتعزيز الصحة النفسية.

واختيرت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام نظرا لما حققته من نجاح في التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن التصدي لمراحل الأمراض غير السارية، وتقديم نماذج لتمكين الجهات المعنية المتعددة على الصعيد العالمي في مجال الصحة، وبالتالي الإسراع في تنفيذ الاستجابات الوطنية للأمراض غير المعدية وحالات الصحة النفسية.

 

شاركت خلال الاجتماع العالمي أكثر من 150 دولة، مع مجموعة مختارة من شركاء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية والجهات المانحة، لعقد اجتماع مؤثِّر لبناء القدرات ركِّز على كيفية تنفيذ الحكومات لـ"أفضل الخيارات" المنخفضة التكلفة المعتَمَدة من المنظمة والتي من شأنها الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على نطاق هائل حتى يمكن إنقاذ عشرات الملايين من الأرواح.

ويمكن من خلال هذه التدابير إنقاذ حياة 8 ملايين شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وذات الدخل الأكثر انخفاضاً بحلول عام 2030، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 350 مليار دولار أمريكي. وتتراوح أمثلة هذه الحلول بين حظر التسويق وفرض الضرائب بهدف الحد من التعرُّض للتبغ والأطعمة والمشروبات غير الصحية، وإتاحة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لجميع الناس لحمايتهم من هذه الحالات المَرضية.

تمثل الهدف الشامل للاجتماع العالمي في الإسراع بتنفيذ تدابير وطنية للتصدي للأمراض غير السارية واعتلالات الصحة النفسية بهدف الحدّ من الوفيات المبكرة وتوسيع نطاق التدخلات من أجل بلوغ الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتمحور الاجتماع حول تبادل التجارب الناجحة للبلدان وما تواجهها من صعوبات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 ديسمبر 2019

السلطنة تستضيف اجتماع "منظمة الصحة" لبحث خطر الأمراض المعدية والنفسية

المزيد

18 سبتمبر 2017

السعيدي يناقش آليات الحد من الأمراض غير المعدية مع وفد "منظمة الصحة"

المزيد

08 ديسمبر 2019

هيثم بن طارق يفتتح اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية.. غدًا

المزيد

11 ديسمبر 2019

السلطنة تحث على تبادل الخبرات مع انطلاق اجتماع "منظمة الصحة" حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تستعد لاحتضان طواف عمان العالمي 2020 في دورته الحادية عشرة

رياضة - محلي

رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: السلطنة شهدت إنجازات وتطورات كبيرة

المحليات - أخبار

السيابية تتوج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" و"أوكسيدنتال للابتكار".. اليوم

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

كسوف حلقي للشمس في سماء السلطنة 26 ديسمبر.. وتحذيرات من النظر المُباشر

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

الحكومة تنفي حسم الشركة الفائزة بصفقة خصخصة نقل الطاقة.. و"التعرفة" لن تتأثر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

توقعات بحالة ممطرة جديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

موجة جديدة من الأمطار بأجواء السلطنة .. وتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة