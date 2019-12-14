محافظة مسقط تختتم برنامج "إعداد الصف الثاني من القيادات"

مسقط – الرؤية

اختتم بمحافظة مسقط، البرنامج التدريبي "إعداد الصف الثاني من القيادات" والذي أقيم خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري بمشاركة 22 موظفا وموظفة من موظفي ديوان عام المحافظة ومكاتب أصحاب السعادة الولاة، وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحوسني، رئيس مكتب معالي السيد وزير الدولة، ومحافظ مسقط، بقاعة المحاضرات بديوان عام المحافظة.

وتهدف محافظة مسقط من خلال البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات القيادية والممارسات الإشرافيّة الوظيفية وفق المتغيرات الحديثة للأداء القيادي فى ضوء الألفية الثالثة، وتنمية مهارات العمل الجماعي وبناء فرق العمل وفق أسس علمية وعملية.

قدم البرنامج ليلى بنت سالم بن سيف السلامية، مدرب وكوتش دولى معتمد في التنمية البشرية، واشتمل على خمسة محاور رئيسية، المحور الأول عن المفاهيم المعاصرة للقيادة الفعالة في ضوء متطلبات العصر الحديث، وفي المحور الثاني تحدث عن دراسة وتحليل واقع الأداء القيادي بالمؤسسة (الإيجابيات والسلبيات) والتعرف على تجارب الدول فى قيادة المؤسسات.) مصفوفه الأداء القيادي).

وشمل المحور الثالث استراتيجيات التخطيط القيادي للقادة على المدى الطويل لتطوير وإدارة العمل وطرق حل المشكلات والازمات الإدارية، فيما بحث المحور الرابع موضوع قيادة وقانون التغيير ودوره في تطوير المؤسسي، أما المحور الخامس والأخير بحث تحليل متطلبات الجدارات القيادية من واقع الأداء المؤسسي (ووضع النموذج القيادي المثالي للتطبيق) حيث ارتكز البرنامج التدريبي على التطبيقات العملية والتي استحوذت نسبة 80% من وقت البرنامج فيما كان للمادة النظرية نسبة 20% من وقت البرنامج.