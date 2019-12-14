"الغرفة" تبحث تعزيز التعاون مع وفد تجاري هندي

مسقط – الرؤية

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عُمان وفدا تجاريا هنديا في المقر الرئيسي للغرفة، وكان في استقبالهم المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة، وترأس الوفد الهندي معالي شيري سارباي باتل وزير الطاقة والبتروكيماويات بجمهورية الهند، وحضر اللقاء عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين ونظرائهم من جمهورية الهند.

ويتخصص الوفد الزائر في عدد من المجالات، منها الطاقة المتجددة، والتعدين، ووسائل الإعلام، والأخشاب، والرخام، ومعدات البناء، والعقارات، والتعليم، وصناعة الفنادق، والكيماويات، وصناعة الصلب، والبوليمرات، والتغليف، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والخدمات الطبية، والهندسة المعمارية، والأعمال والمجوهرات.

ورحَّب المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة الغرفة بالوفد الزائر للسلطنة، مشيرا إلى حرص جمهورية الهند على تطوير العلاقات الثنائية، لاسيما فيما يخص قطاع الأعمال والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة وجمهورية الهند.

وأوضح آل صالح أنَّ السلطنة تزخر بموارد كثيرة مما يجعل فضاء الاستثمار بها زاخرا وواعدا، ويُؤهلها موقعها المتميز والمطل على المحيط الهندي للعب دور محوري واستراتيجي بالمنطقة، لاسيما مع التوسع في إنشاء المناطق الحرة على طول الساحل العماني التي تمثل عنصر جذب للاستثمارات الخارجية، علاوة على ما تُوفره السلطنة من حوافز وتسهيلات كبيرة للمُستثمرين الأجانب، فضلاً عن تطور جانب القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويهمنا كمُمثلين للقطاع الخاص العماني أن نؤسس علاقات اقتصادية مع كافة أقطار العالم، لذا فنحن ننظر بإيجابية كبيرة إلى مثل هذه الزيارات التي تسهم بالطبع في رسم خارطة طريق لعلاقات اقتصادية أكبر، وبلا شك فإنَّ العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة والهند في تحسن مستمر بفضل ما تقدمه كافة الجهات ذات العلاقة من دعم وما توفره من تسهيلات، كما تحرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

وأكد معالي شيري سارباي باتل وزير الطاقة والبتروكيماويات بجمهورية الهند متانة العلاقات العمانية الهندية التاريخية والتجارية منذ القدم، وأشاد بما تحظى به السلطنة من مقومات استثمارية التي تشجع المستثمر الأجنبي، فضلاً عن التسهيلات التي تقدم للمستثمر، وحثَّ أصحاب وصاحبات الأعمال من كلا الجانبين على الاستفادة وتبادل الخبرات، سعياً لتوثيق العلاقات التجارية وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وشجع على تأسيس شراكات تجارية بين البلدين الصديقين.