"النقل" تنظم حلقة عمل حول "عقود الفيديك وتسوية المنازعات"

مسقط - الرؤية

نظَّمت وزارة النقل النسخة الرابعة من حلقة العمل السنوية "عقود الفيديك وتسوية المنازعات في الشرق الأوسط والتحكيم الدولي"، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مكتب المحاماة العالمي وايت اند كيس (White and Case).

وتبرز الحلقة أوجه التعاون القائمة بين حكومة السلطنة مُمثلةً في وزارة النقل ومكتب المحاماة العالمي وايت اند كيس الذي يتصدر التصنيف العالمي في مجال التحكيم الدولي والإنشاءات، وتؤكد مواصلة بذل كلِّ ما من شأنه أن يُسْهِمَ فكريًا وقانونيًا في تعريف المشتغلين بالعقود والمشاريع بالشركات والمؤسسات الحكومية في كافة القطاعات بأهم التطورات في مجالات عقود الفيديك وتسوية المنازعات والتحكيم الدولي.

وبمُشاركة 130 ممثلاً عن شركات ومؤسسات حكومية، تمَّ استعراض أهم التطورات في مجال عقود الفيديك والنماذج الصادرة مُؤخراً، وتعريف المشاركين بالعقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية الذي أصدرته وزارة المالية مؤخرا، ودور التقنية في التعامل مع مطالبات المشاريع الإنشائية وإدارتها بشكل مهني، كما تمَّ تسليط الضوء على تقرير غرفة التجارة الدولية عن التحكيم في قطاع الإنشاءات وأهم ما جاء فيه من توصيات، إلى جانب استعراض التحكيم المُتعدد الأطراف وأفضل الأساليب المتبعة للاستفادة من الخبراء المستقلين في تسوية المنازعات الإنشائية.

وعرّف المحامي إليس بيكر المشاركين بأحدث التطورات التي طرأت على عقود الفيديك، مستعرضًا جملة من التعديلات التي أجرتها الفيدرالية الدولية للمهندسين الاستشاريين "الفيديك" على عدد من نماذج العقود الإنشائية وتبعات هذه التعديلات على الممارسات العملية.

وتطرق المحامي عباد حكيم إلى تعريف المشاركين بالعقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية الذي أصدرته وزارة المالية مؤخرًا، وأبرز التعديلات التي طرأت على النماذج السابقة، ومقارنته بالكتاب الأحمر لنموذج عقد الفيديك 1999.

وتناولت المحامية فيرينا جروس دور التقنية في التعامل مع مطالبات المشاريع الإنشائية وإدارتها بشكل مهني من خلال استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في السوق. أما المحاميتان سارة كيلي وإيمي روشان فتحدثتا عن تقرير غرفة التجارة الدولية حول التحكيم في قطاع الإنشاءات وأهم ما جاء فيه من توصيات، كما تحدث المحامي لوكا كريستوفيتش بليزيفيتش والمحامية ماجدة كوفلوك في الجزء الخامس من حلقة العمل عن التحكيم متعدد الأطراف.

واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية استعرضت أفضل الأساليب المتبعة لتعيين الخبراء المستقلين في تسوية المنازعات الإنشائية وكيفية إدارتهم والاستفادة القصوى من خبراتهم.