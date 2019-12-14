بنك مسقط يحصل على الموافقة الرقابية لتنفيذ برنامج للاستثمار في مجال التقنية المالية

مسقط - الرؤية

حَصَل بنك مسقط على موافقة البنك المركزي العماني لبدء برنامج للاستثمار في مجال التقنية المالية (Fintech) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (نحو 38.5 مليون ريال عماني)؛ وذلك ضمن المبادرات التي يُنفذها البنك لدعم النمو الإستراتيجي وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين وقطاع الخدمات المصرفية. وسيجري الاستثمار على مراحل خلال الأعوام المقبلة، وفق سياسات الاستثمار وإدارة المخاطر المتبعة في البنك، وستدعم هذه الخطوة خطط البنك لتقديم خدمات إلكترونية متطورة في القطاع المصرفي، تماشيًا مع جهود الحكومة لتعزيز الخدمات الإلكترونية في السلطنة.

وستُسهم المبادرة بتقديم خدمات جديدة تدعم التكنولوجيا للزبائن بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية مع تقليل التكاليف وتحسين فرص الوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون بنك مسقط شريكا مع صناديق استثمارية تتميز بالخبرة في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مجال التقنية المالية.

وأوضح عبدالله بن زهران الهنائي رئيس الأعمال المصرفية المتخصصة والنمو الإستراتيجي ببنك مسقط، أنَّ برنامج للاستثمار في مجال التقنية المالية (Fintech)، سيُسهم في تسهيل نقل التكنولوجيا وتكوين شراكات للاستثمار في مجال التقنية المالية، وسيتيح الوصول لأحدث تطورات التقنية المالية وبالتالي تحقيق النمو. ومن المتوقع أن يُسهم البرنامج في تعزيز الاقتصاد العماني بشكل عام وقطاع الخدمات المالية بشكل خاص؛ من خلال تعزيز الشمول المالي، إضافة لإيجاد منتجات وخدمات جديدة مناسبة من حيث التكلفة، كما ستُسهم هذه المبادرة في تشجيع المهارات المعرفية التقنية بالسلطنة وتطويرها، مؤكدا أنَّ بنك مسقط أكبر مدير أصول في السلطنة ويدير مجموعة من الصناديق الاستثمارية الناجحة.

وقال الهنائي: تماشياً مع رؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، يُركز البنك على الاستثمار في مجال تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على التقنيات الحديثة والاعتماد على تعزيز مفهوم الابتكار في كافة الأعمال والخطوات التي نقوم بها، مشيرا إلى أنَّ هذه الخطوة الاستثمارية ستُسهم في تعزيز الشراكات ونمو مجال التقنية المالية في السوق المحلي، كما ستسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتنمية أعمالها وتعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع.