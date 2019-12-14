تتويج "جراند ميلينيوم مسقط" بجائزة "هوت جراندور العالمية"

مسقط - الرؤية

شَهِد حفلُ توزيع جوائز "هوت جراندور العالمية" للعام 2019 تتويجَ "زانتا سبا" بجائزتيْ "أفضل سبا للسيدات على مستوى عالمي" و"أفضل منتجع صحي في السلطنة".

وتمَّ اختيار المتسابقين النهائيين عبر عملية التصويت السنوية، وأقيمت مراسم الاحتفال في فندق سانت ريجيس الكبير في كوالالمبور، بماليزيا.

وتركِّز جوائز هوت جراندور العالمية على مفهوم راسخ يقدر المنتجعات المتميزة على مستوى العالم، ويُعد الترشح لهذه الجائزة بمثابة إنجاز مهني؛ وقد تمَّ تسليم هذه الجائزة بمعايير الخدمة التي لا مثيل لها إلى فندق جراند ميلينيوم مسقط.

وقال المدير العام للفندق لوكا ميددا: إنَّ جميع زملائنا وفريقنا فخورون للغاية بتلقي هذا التكريم من قبل خبراء الصناعة. وندرك أن الحصول على هذه الجائزة ليس سهلا؛ لذلك سنواصل التزامنا بتقديم نهج جديد في جودة الخدمات.