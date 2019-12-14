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رئيس وزراء قطر يستقبل أمين عام "الخارجية"

السبت 14 ديسمبر 2019 07:25 م بتوقيت مسقط

رئيس وزراء قطر يستقبل أمين عام "الخارجية"

 

الدوحة- العمانية

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس وزراء دولة قطر، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس وفد السلطنة في منتدى الدوحة في دورته التاسعة عشرة والذي افتتح أعماله اليوم في العاصمة القطرية.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين. حضر المقابلة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر وسعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الأمين العام وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

 

 

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