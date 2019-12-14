جائزة جديدة للطيران العماني

مسقط - العمانية
حصد الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة، جائزة شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم في الشرق الأوسط، وذلك في حفل توزيع جوائز "ذا ديزاين أير" لعام 2019 والتي تعد أحد أبرز الجوائز في مجال تصميم شركات الطيران لمنتجاتها.
السبت 14 ديسمبر 2019 03:48 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
حصد الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة، جائزة شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم في الشرق الأوسط، وذلك في حفل توزيع جوائز "ذا ديزاين أير" لعام 2019 والتي تعد أحد أبرز الجوائز في مجال تصميم شركات الطيران لمنتجاتها.
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