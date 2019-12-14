تفاصيل قتل سعودي في القاهرة

تعرض مواطن سعودي في مصر للقتل، بعد ذهابه إلى القاهرة لإجراء زراعة أسنان، حيث اقتحم أشخاص شقته وسددوا له عدة طعنات نافذة. وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أنه من المرجح أن يكون السبب وراء الجريمة هو سرقة المجني عليه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. ومن المتوقع أن يصل جثمان الضحية اليوم الجمعة إلى جدة للصلاة عليه. وقال أخو المجني عليه: "ذهب أخي لمصر بمفرده لزراعة أسنان. وبعد سفره، تلقينا اتصالا يفيد بتعرضه للطعن حتى لفظ أنفاسه متوفيا". وأضاف: "نناشد السفارة السعودية بمصر المتابعة مع الأمن المصري وحسم القضية، وما وصلنا أنه قبض على ثلاثة أشخاص ويجري التحقيق معهم". ا

المصدر : القاهرة - الوكالات