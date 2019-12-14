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فرص لهطول أمطار متفرقة وهبوب رياح على معظم المحافظات

السبت 14 ديسمبر 2019 10:42 ص بتوقيت مسقط

فرص لهطول أمطار متفرقة وهبوب رياح على معظم المحافظات
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيا على محافظة مسندم مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تواجد السحب العالية واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل أو الصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والظاهرة والداخلية والوسطى وعلى الأجزاء الساحلية من بحر العرب. وتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتهب على جميع المحافظات رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة. وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 28 / 20 وفي مدينة صلالة 28 / 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في هيما وثمريت وأدناها 4 درجات في جبل شمس

المصدر : مسقط - الرؤية

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