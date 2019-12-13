الجمعة, 13 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن

الجمعة 13 ديسمبر 2019 03:53 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن

مسقط- العمانية

عاد إلى أرض الوطن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-  بعد إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في مملكة  ⁧بلجيكا، وذلك حسب بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني. 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أبريل 2016

جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن

المزيد

12 أبريل 2016

جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن مكللا بتمام الصحة والعافية

المزيد

24 مارس 2015

جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن مكللا بتمام الصحة والعافية

المزيد

24 مارس 2015

بالصور.. جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن مكللا بتمام الصحة والعافية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

من هو عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجديد؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بسرعة 260 ألف كيلومتر.. شهب الجوزاء تضيء سماء السلطنة

منوعات - علوم

سعر نفط عمان يتجاوز ٦٥ دولارا

الاقتصاد - محلي

فوز ساحق لـ"المحافظين" بانتخابات بريطانيا يمهد الطريق لـ"بريكست"

دولي - أخبار

وزير العدل الفلسطيني يشيد بحكمة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة