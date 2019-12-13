جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن

مسقط- العمانية

عاد إلى أرض الوطن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بعد إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في مملكة ⁧بلجيكا، وذلك حسب بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني.