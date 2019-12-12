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بمناسبة يومي القوات المسلحة والمتقاعدين

بالصور.. عروض عسكرية رائعة باحتفال البحرية السلطانية العمانية

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:50 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية
احتفلت البحرية السلطانية العُمانية بمناسبة يوم القوات المُسلحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، ويوم المُتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.
وبدأ الحفل الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بعزف السلام السلطاني، ثم قام معاليه باستعراض الصف الأمامي من طابور حرس الشرف، بعد ذلك قدمت موسيقى البحرية السلطانية العمانية استعراضا موسيقيا بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة عكست المستويات الفنية العالية لمنتسبيها، والرعاية التي توليها قيادة البحرية السلطانية العمانية من خلال دعم موسيقى البحرية السلطانية العمانية بمختلف الآلات والمعزوفات الموسيقية المتطورة، تلا ذلك استعراض عسكري لحرس الشرف مرورا من أمام المنصة الرئيسية.

بعد ذلك، قدم فريق الحركات الصامتة نماذجا من المهارات الفنية والتدريبية العسكرية جسدت مستوى الكفاءة العالية التي يتميز بها منتسبو البحرية السلطانية العمانية ، كما استعرض عدد من أفراد البحرية  السلطانية العمانية مهارة تسلق السارية ، وقد أظهروا من خلاله مستوى الجاهزية والقدرات التدريبية التي يتمتعون بها ، ومدى الرعاية والاهتمام الذي توليه البحرية السلطانية العمانية في تدريب وتأهيل وإعداد منتسبيها لتحقيق الدور الوطني الرائد الذي تضطلع به ، في ظل العهد الزاهر للقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه -  بعد ذلك  ردد المشاركون نشيد القوات المسلحة  "فلتسلمي عمان" بالتزامن مع استعراض للقفز الحر قدمه  الفريق الوطني للقفز الحر ، كما رددوا نداء التأييد.
واحتفاء بهاتين المناسبتين قلد معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية راعي الحفل ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي البحرية السلطانية العمانية، تقديرا لجهودهم المضنية في خدمة وطنهم، وتفانيهم في أداء الواجب الوطني.
حضر الاحتفال الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعددٌ من المكرمين وأصحاب السعادة، وكبار ضباط قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وكبار الضباط المُتقاعدين، وعدد من مديري العموم والدوائر والجهات الحكومية وشيوخ وأعيان محافظتي جنوب وشمال الباطنة، وجمع من ضباط وضباط صف وأفراد البحرية السلطانية العمانية، وجمع من المتقاعدين.

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