تدشين أكبر مزرعة شعاب بحرية في الشرق الأوسط بالسويق

المصنعة- العمانية

احتفل اليوم الخميس بميناء الصيد البحري بولاية المصنعة بتدشين مشروع المزرعة البحرية من الشعاب الصناعية بولاية السويق التي تعد أكبر مزرعة بحرية على مستوى الشرق الأوسط وتبلغ تكلفتها 2.650.000 ريال عماني.

و‏رعى الاحتفال معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وبحضور سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة. وقال الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية في كلمة ألقاها في الحفل إن الشعاب الصناعية تعرف بأنها موائل بحرية يتم تصميمها وتصنيعها من مواد صديقة للبيئة وبنماذج مختلفة تتوافق مع الأعماق والكائنات البحرية المستهدفة، حيث يتم إنزالها في قاع البحر لاسيما في المناطق التي تفتقر إلى وجود شعاب مرجانية طبيعية، وتبرز أهمية الشعاب الصناعية في تعزيز التنوع الأحيائي للمنطقة التي تقام ممن خلال توفير بيئة مناسبة لتكاثر وتغذية الكائنات البحرية، وبالتالي المساهمة في تعزيز المخزون السمكي واستدامته، كما أنها توفر بيئة صيد مثالية للصيادين. وأضاف أن مشاريع المزرعة البحرية من الشعاب الصناعية في السلطنة أثبتت نجاحها بشكل كبير بعد ان تم تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة؛ حيث قامت الوزارة بالعديد من مشاريع الشعاب الصناعية في الأعوام الماضية موزعة على 14 ولاية من ولايات السلطنة، وبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي تم إنزالها في هذه الولايات 13890 وحدة، مشيرا بان هذا المشروع يأتي استمرارا لجهود الوزارة في تنمية وتطوير القطاع السمكي وتعزيز المخازين السمكية بالسلطنة، ويمثل في إقامة أكبر مزرعة من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق بطول 20 كيلومترا وعرض يقدر بـ7 كيلومترات على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين (15-30) متر؛ حيث يبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي سيتم إنزالها 4280 وحدة موزعة على ثلاثة نماذج.

وأشار مدير عام تنمية الموارد السمكية إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاجية المخازين السمكية، وإلى إثراء البيئة البحرية وجعلها بيئات بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتعزيز التنوع الأحيائي بها كما سيوفر بيئة صيد مثالية للصيادين من حيث خفض تكلفة جهد الصيد ومدته واستخدام معدات الصيد الانتقائية (الخيط) وبالتالي الحصول على منتجات ذات جودة عالية من شأنها زيادة دخل الصيادين، كما يهدف هذا المشروع على تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال إيجاد بيئة جيدة لعمليات الغوص والترفيه السياحي وإيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ الدراسات العليمة للشعاب الصناعية والكائنات البحرية.

وتضمن الحفل عرض قدمه ريان بايك مدير عام شركة هايجو الكورية- الشركة المنفذة للمشروع- استعرض من خلالها مكونات المزرعة ومراحل تنفيذها.