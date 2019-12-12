مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم يكرم الفائزين في مسابقة إقرأ للناشئة

الرؤية _ محمد قنات



نظم مركر السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم حفل لتكريم الفائزين في مسابقة اقرأ للناشئة النسخة العاشرة تحت رعاية سعادة عبد الوهاب بن ناصر المنذري نائب ر ئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفبة بحضور سعادة حبيب بن محمد الريامي الامين العام للمركز وعدد من المسؤولين.

وفاز بالمركز الاول في المستوى الاول خالد بن احمد العامري من مكتبة مركز ابراء الثقافي وفي المستوى الثاني حصل على المركز الاول زينب بنت خليفة الكيومية وفي المستوى الثالث فازت زيون بنت حمدون المحروقية من مركز سناو الثقافي.

من جانبه قال محمد بن علي العلوي مدير دائرة الخدمات والمكتبات بمركز ا تُعدُّ القراءةُ إحدى سِماتِ المثقفِ الواعي والأُممِ المتحضرة، ويؤكّدُ المربونَ على ضرورتِها لكلِّ الفئاتِ العُمرية؛ فهي وحدَها تفتحُ أمام القارئِ عوالمَ رحبةً منَ العلمَ والمعرفةَ والمتعة، وهي مفتاحُ الثقافةِ والحضارةِ والتقدمِ والنماءِ والازدهار.



وأضاف الأطفالُ هم حصادُ المستقبلِ والجيلُ الواعدُ الذي يبني الوطنَ على أكتافِهِ، فإذا ربّينا الطفلَ على أن المكتبةَ حياةٌ ومصدرُ غذاءٍ هامٍ لا يقِلُّ أهميةً عنِ الطعامِ والشرابِ نَما الطفلُ في كاملِ حيويتِهِ الذهنيةِ والنفسيّةِ والفكرية، إنه الغرسُ الذي ينبغي أنْ ترعاهُ وتسقيَهُ علمًا ومعرفةً وثقافةً لنقطفَهُ ثمرًا نافعًا للوطن مُستقبَلا.

وتابع هدفتِ المسابقةُ في المقامِ الأوّلِ إلى تأصيلِ قِيمِ المواطنةِ وحبِّ الوطنِ وتنميةِ قُدُراتِ الناشئةِ الفكريةِ واللغويةِ والتعبيريةِ. وإكسابِهم مهاراتِ المُطالعةِ والقراءةِ الحُرّة، وتعويدِهم على ارتيادِ المكتبات، وشُغلِ أوقاتِ فراغِهم بما هو مفيد.



وزاد لقد حرصَ مركزُ السلطانِ قابوسَ العالي للثقافةِ والعلومِ بديوانِ البلاطِ السلطانيّ على تقديمِ كُلِّ الرعايةِ والعنايةِ والاهتمامِ لمسابقةِ اقرأ للناشئةِ مُنذُ انطلاقتِها الأولى في عامِ 2010م. وتطورتِ المسابقةُ لتشملَ فئاتٍ عمريةٍ ومستوياتٍ مختلفةٍ ولاقتْ أصداءً وإقبالًا طيبًا من الناشئةِ من محافظاتِ السلطنة. قابلَ ذلك زيادةً مُضطردةً في أعدادِ المشاركينَ سنةً بعدَ أُخرى، حيثُ وصلَ إجمالي المشاركينَ لهذا العامِ الى (2160) مشاركًا ومشاركةً مُوَزَّعِينَ عَلَى عَشَرةَ مَرْاكَ