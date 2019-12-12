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جلالة السلطان يهنئ رئيس كينيا.. ويتلقى شكر رئيسي تونس والجزائر

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيس كينيا.. ويتلقى شكر رئيسي تونس والجزائر

مسقط - العمانية

بَعَث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. متمنيًا جلالة السلطان المعظم لفخامته الصحة والسعادة، وللشعب الكيني الصديق التقدم والنماء.

وتلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية.. أعرب من خلالها عن بالغ امتنانه وتقديره على تهاني جلالته له، وعن جزيل شكره على مشاعر جلالته النبيلة، وتمنياته الصادقة لفخامته وللشعب التونسي بالنجاح والتوفيق. راجيًا من الله -عز وجل- أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية، وأن يُحقق للشعب العماني كل ما يصبو إليه من تقدم ومنعة وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مؤكدًا تطلعه للعمل سويًّا من أجل توثيق أواصر الأخوة، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. أعرب فيها عن بالغ تقديره وامتنانه لجلالة السلطان المعظم على تهنئته وتمنياته الصادقة لفخامته، وما تضمنته من مشاعر طيبة، سائلًا الله عز وجل أن ينعم على جلالته بدوام الصحة والعافية وعلى السلطنة والشعب العماني المزيد من التقدم والرقي والازدهار.

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