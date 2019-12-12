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وكيل "الشؤون الصحية" يبحث التعاون الطبي مع أمريكا

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

وكيل "الشؤون الصحية" يبحث التعاون الطبي مع أمريكا


مسقط - الرؤية
استقبل سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أمس الأربعاء، إريك هارجان نائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية.
وتمَّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وسبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي، كما تم التطرق إلى مناقشة الحمل المتزايد لخطر الأمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع والنظم الصحية، وكيفية الحد من عوامل الخطر المسببة لها وفي مقدمتها الغذاء غير الصحي والخمول البدني واستخدام التبغ كما تمَّ التطرق إلى سبل المكافحة، وأهمية إشراك كافة القطاعات من أجل الوقاية من هذه الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها. وناقش اللقاء الأمراض المعدية والزيادة في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وأهمية العمل المشترك بين السلطنة وبقية دول العالم وخصوصًا المراكز التخصصية كمركز مراقبة ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية. وأبدى الجانب الأمريكي ارتياحه وسعادته لاستضافة السلطنة للاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، وحسن التنظيم له.
ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة للمستشفى السلطاني للتعرف على أبزر الخدمات الصحية التخصصية التي يقدمها.

 

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